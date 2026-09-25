Felmászott egy villanyoszlopra a kislány, borzalmas dolog történt – az életéért küzdenek

A baleset hétfőn 18.46-kor történt a Toledo közelében fekvő Navahermosa Río Cedena nevű lakóövezetében. A lány felmászott egy középfeszültségű villanyoszlopra, majd hozzáért az egyik vezetékhez. Az áramütés után a magasban maradt, ezért a tűzoltóknak kellett lehozniuk.

Fotóért mászott fel a villanyoszlopra.

Fotó: Unsplash

Súlyos állapotban van a lány, aki fotózni mászott fel egy villanyoszlopra

A Talavera de la Reinából érkező egységek először lekapcsoltatták az áramellátást, majd ellenőrizték, hogy a rendszer teljesen feszültségmentes-e. Ezután kosaras létrával megközelítették, rögzítették és leeresztették a sérült gyereket.

A mentők a helyszínen ellátták, majd súlyos égési sérülésekkel a madridi La Paz Egyetemi Kórházba vitték.

Állapotát súlyosnak minősítették.

A baleset után a toledói tűzoltóság arra figyelmeztetett, hogy senki ne másszon fel villanyoszlopokra vagy más elektromos berendezésekre egy fénykép vagy videó kedvéért.

A szakemberek szerint az áramütéshez nem feltétlenül kell közvetlenül megérinteni a vezetéket: nagyfeszültség közelében elektromos ív is kialakulhat. A tűzoltók üzenete egyértelmű volt: „Egy fotó sem ér annyit, mint az életed.”