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baleset

Felmászott egy villanyoszlopra a kislány, borzalmas dolog történt – az életéért küzdenek

48 perce
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Súlyos égési sérülésekkel került kórházba egy 12 éves lány Spanyolországban, miután felmászott egy villanyoszlopra, majd áramütést szenvedett. Sajtóhírek szerint közösségi médiára szánt fotókat akart készíteni.
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balesetégési sérüléslány

A baleset hétfőn 18.46-kor történt a Toledo közelében fekvő Navahermosa Río Cedena nevű lakóövezetében. A lány felmászott egy középfeszültségű villanyoszlopra, majd hozzáért az egyik vezetékhez. Az áramütés után a magasban maradt, ezért a tűzoltóknak kellett lehozniuk.

villanyoszlop
Fotóért mászott fel a villanyoszlopra.
Fotó: Unsplash 

Súlyos állapotban van a lány, aki fotózni mászott fel egy villanyoszlopra

A Talavera de la Reinából érkező egységek először lekapcsoltatták az áramellátást, majd ellenőrizték, hogy a rendszer teljesen feszültségmentes-e. Ezután kosaras létrával megközelítették, rögzítették és leeresztették a sérült gyereket.

A mentők a helyszínen ellátták, majd súlyos égési sérülésekkel a madridi La Paz Egyetemi Kórházba vitték. 

Állapotát súlyosnak minősítették.

A baleset után a toledói tűzoltóság arra figyelmeztetett, hogy senki ne másszon fel villanyoszlopokra vagy más elektromos berendezésekre egy fénykép vagy videó kedvéért.

A szakemberek szerint az áramütéshez nem feltétlenül kell közvetlenül megérinteni a vezetéket: nagyfeszültség közelében elektromos ív is kialakulhat. A tűzoltók üzenete egyértelmű volt: „Egy fotó sem ér annyit, mint az életed.”

 

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