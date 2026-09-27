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orosz-ukrán háború

A Vodafone kijevi adatközpontjára mértek csapást az oroszok

1 órája
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Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz hadsereg éjszakai csapása elérte a Vodafone kijevi adatközpontját. A Vodafone mellett több ukrajnai katonai, logisztikai és infrastrukturális létesítményt is a támadás célpontjai között soroltak fel.
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orosz-ukrán háborúVodafoneKijev

Csapást mért az orosz hadsereg éjjel a Vodafone mobilszolgáltató vállalat kijevi adatközpontjára, valamint a kilijai dunai kikötőben az ukrán haditengerészet Kelet bázisának törzsére, a határőrség állomáshelyére, négy raktárra és infrastruktúra-létesítményekre - közölte vasárnap a moszkvai védelmi tárca.

This photograph shows a fire during an air strike on Kyiv late on September 26, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. An AFP analysis of data from a leading conflict monitor shows a striking surge in strikes against Ukraine's infrastructure in recent months. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP), Vodafone mellett több fontos épületet is eltaláltak
Tűz Kijevben egy orosz légicsapás során 2026. szeptember 26-án késő este, a Vodafone mellett több fontos épületet is eltaláltak
Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

A Vodafone mellett több fontos létesítményt is eltaláltak

A tárca az orosz csapások célpontjai között sorolta fel a Zammler Group logisztikai központjáta Kijev megyei Kraszilivkában, két, drónokat és hozzájuk való robbanótölteteket rároló raktárt Mikolajivban, a Dron Kalins cég elfogó drónokat raktározó logisztikai központját az Odessza megyei Iljicsivkában, és egy Odesszába tartó, hadfelszerelést és kettős rendeltetésű rakományt szállító hajót.

A minisztérium szerint az orosz légvédelem éjjel 96 ukrán repülőgéptípusú drónt lőtt le négy régió és a Fekete-tenger felett.

Három gyermek és egy nő halt meg orosz dróntámadásokban Kijevnél

Lakóházakban, egy bevásárlóközpontban és egy iskolában keletkeztek károk, valamint három gyermek és egy nő halt meg orosz dróncsapásokban az ukrán főváros térségében pár napja.

 

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