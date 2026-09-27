A Vodafone kijevi adatközpontjára mértek csapást az oroszok

Csapást mért az orosz hadsereg éjjel a Vodafone mobilszolgáltató vállalat kijevi adatközpontjára, valamint a kilijai dunai kikötőben az ukrán haditengerészet Kelet bázisának törzsére, a határőrség állomáshelyére, négy raktárra és infrastruktúra-létesítményekre - közölte vasárnap a moszkvai védelmi tárca.

Tűz Kijevben egy orosz légicsapás során 2026. szeptember 26-án késő este, a Vodafone mellett több fontos épületet is eltaláltak

Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

A Vodafone mellett több fontos létesítményt is eltaláltak

A tárca az orosz csapások célpontjai között sorolta fel a Zammler Group logisztikai központjáta Kijev megyei Kraszilivkában, két, drónokat és hozzájuk való robbanótölteteket rároló raktárt Mikolajivban, a Dron Kalins cég elfogó drónokat raktározó logisztikai központját az Odessza megyei Iljicsivkában, és egy Odesszába tartó, hadfelszerelést és kettős rendeltetésű rakományt szállító hajót.

A minisztérium szerint az orosz légvédelem éjjel 96 ukrán repülőgéptípusú drónt lőtt le négy régió és a Fekete-tenger felett.

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De violentes explosions ont secoué Kiev et Odessa suite à des frappes russes ciblant des dépôts de munitions et des infrastructures critiques, provoquant d'importants incendies et détruisant un centre de données de Vodafone. 💥🔥 pic.twitter.com/u93au0fBuj — M.X Optique ◽ (@malkoomx00) September 27, 2026

Három gyermek és egy nő halt meg orosz dróntámadásokban Kijevnél

Lakóházakban, egy bevásárlóközpontban és egy iskolában keletkeztek károk, valamint három gyermek és egy nő halt meg orosz dróncsapásokban az ukrán főváros térségében pár napja.