Új korszak jöhet a Volkswagennél, különös megbízást kaphat az egyik gyár

A Volkswagen eladná osnabrücki üzemét az Aurelius pénzügyi befektetőnek és Alsó-Szászország tartománynak.

A Volkswagen osnabrücki üzemét a tervek szerint új célokra hasznosítanák (A kép illusztráció)

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A Focus beszámolója szerint az Aurelius többségi tulajdonosként, Alsó-Szászország tartománnyal közösen venné át a Volkswagen Osnabrück GmbH-t. A tranzakció célja, hogy hosszú távon biztosítsák a telephely működését.

Az üzemi tanács tájékoztatása szerint a tervezett átalakítás a jelenlegi mintegy 1800 munkavállalóból csaknem 1400 számára kínálhat további foglalkoztatási lehetőséget.

Az átalakítás első kiemelt projektjeként az izraeli Rafael hadiipari vállalattal terveznek együttműködést. A társaság egyebek mellett légvédelmi rendszereket, irányított rakétákat és elektronikai hadviseléshez használt berendezéseket gyárt, valamint az Iron Dome légvédelmi rendszer gyártója.

Az együttműködés kezdetben légvédelmi rendszerek alkatrészeinek lehetséges fejlesztésére és gyártására összpontosítana. A Volkswagen tájékoztatása szerint az osnabrücki dolgozók központi szerepet kaphatnának a gyártás kiépítésében és ipari méretűvé tételében.

Joav Tourgeman, a Rafael vezérigazgatója közölte, hogy hosszú távú ipari partnerséget kívánnak kialakítani német partnereikkel. A cél az, hogy az érintett technológiát teljes egészében Németországban gyártsák.

A Rafael az Iron Dome mellett az Iron Beam lézeres légvédelmi rendszert és a Trophy aktív védelmi rendszert is gyártja. Utóbbit a német Leopard harckocsikon is alkalmazzák.

Még nem zárult le a Volkswagen üzemének eladása A mostani megállapodás még nem jelenti az osnabrücki üzem tényleges értékesítését, hanem a további tárgyalások és előkészületek alapját teremti meg. A következő lépések között szerepel a jövőbeni felelősségi körök meghatározása, a gazdasági és szervezeti feltételek kidolgozása, valamint az esetleges tulajdonosváltás előkészítése. Az ügylet lezárásához végleges megállapodásokra, az illetékes testületek jóváhagyására és hatósági vizsgálatra is szükség van.

A Karmann egykori gyárát vette át a Volkswagen

Az osnabrücki üzem a nagy múltú Karmann karosszéria- és szerződéses járműgyártó vállalatból alakult ki. A Karmann 1949-től gyártotta a Volkswagen Bogár kabrióváltozatát, később pedig számos autógyártó számára készített különböző modelleket.