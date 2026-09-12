Megrázó felvételen, ahogy egy utas a vonat és a peron közé szorult: métereken át húzta a szerelvény

Megrázó pillanatokat rögzített a kamera: egy utas beszorult egy mozgó vonat és a peron közé Indiában. A megdöbbentő biztonsági kamerás felvételen látható, ahogy az utas kétségbeesetten próbál kiszabadulni, miközben a Sabarmati Express tovább halad az állomáson.

Rengetegen próbáltak segíteni a vonatbaleset láttán

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A vonat mellett futottak az utasok, hogy segíthessenek

A férfi körülbelül 50 méteren keresztül sodródott a mozgó vonat mellett, miután megcsúszott és a peron melletti résbe zuhant az indiai Uttar Pradesh államban található Agra Cantt pályaudvaron. Az eset szeptember 8-án, helyi idő szerint körülbelül 21:35-kor történt.

A biztonsági kamera felvételein látható, hogy a férfi kétségbeesetten próbál szabadulni, amikor a döbbent várakozók észreveszik, mi történik. Több utas azonnal a vonat mellett kezdett futni, és próbálták kiszabadítani a férfit. Rövid idő alatt hatalmas tömeg gyűlt össze, miközben a rémisztő mentési kísérlet mindössze néhány centiméterre zajlott a mozgó kocsiktól. A vonaton utazók közül többen még az ablakokon is kihajoltak, hogy lássák, mi történik.

Néhány másodperccel később a Government Railway Police (GRP) gyorsreagálású csapatának tagjai is a helyszínre siettek, és csatlakoztak az utasok mentési kísérletéhez. A rendőrök végül ki tudták húzni a férfit a vonat mellől, és biztonságba helyezték. A beszámolók szerint a férfi csodával határos módon sérülések nélkül úszta meg a veszélyes helyzetet. Sandeep Tomar, a GRP felügyelője szerint az utas életét a rendőrök és az utastársak gyors reakciója, ébersége és bátorsága mentette meg - írja a The Sun.

India vasúti hálózatában rendszeresen történnek súlyos balesetek. Ezek hátterében a beszámolók szerint többek között az elöregedett infrastruktúra, a túlzsúfoltság és az emberi hibák állnak. Az elavult sínek és jelzőrendszerek komoly biztonsági problémát jelentenek, miközben a zsúfolt járatok tovább növelik a több ezer kilométeres vasúti hálózatra nehezedő terhelést. A balesetekkel kapcsolatban korábban olyan tényezőket is említettek, mint a jelzések félreértelmezése és a vasúti dolgozók kimerültsége.