Teherautóval ütközött és kisiklott egy InterCity vonat: egy ember életét követelte a baleset - galéria

Több vonatbaleset is történt Lengyelországban az elmúlt napokban. Az egyik halálos áldozatot is követelt, miután egy InterCity vonat egy teherautóval ütközött egy vasúti átjáróban.

Kisiklott egy InterCity vonat Lengyelországban. Fotó: Profimedia-RedDot

Kisiklott egy InterCity vonat Lengyelországban

Körülbelül 120 ember tartózkodott azon a vonaton, amely szeptember 9-én, 11:20 körül szenvedett balesetet Sokolniki Suche településnél, Varsótól mintegy 100 kilométerre délre. A PKP Intercity, az ország nemzeti távolsági vasúttársasága közölte, hogy 20 ember megsérült, közülük négyen súlyosan - egy női utas pedig életét vesztette.

Ez nem az első hasonló baleset volt az elmúlt napokban. 2026. szeptember 7-én, mindössze két nappal korábban, két másik, kísértetiesen hasonló eset is történt a lengyel vasúthálózaton: mindkét alkalommal vonatok ütköztek teherautókkal. Ezt megelőzően, szeptember 3-án is történt egy látványos baleset, amikor egy InterCity vonat elgázolt egy vasúti átjáróban beragadt kamiont - írja Rail Market.

Donald Tusk miniszterelnök azt mondta, hogy a baleset nagyon súlyos, és azonnal meg kell kezdeniük a szigorúbb szabályozások kidolgozását. Tusk szerint radikálisan szigorítani kell a szabályokat azokkal szemben, akik sajnos meglehetősen rendszeresen a sorompók és a piros lámpák ellenére hajtanak fel a vasúti átjárókra - írja a BBC.

A helyszínről származó jelentések szerint a szerdai baleset helyszínén közlekedési lámpák is voltak, a cementkeverő pedig a mozdony mögötti első kocsinak ütközött. Piotr Malepszak infrastrukturális miniszterhelyettes azonban azt nyilatkozta, hogy a teherautó sofőrje - aki maga is a sérültek között van - azt mondta, hogy "elvakította a nap". A baleset pontos körülményeit továbbra is vizsgálják.

Az alábbi képre kattintva te is megnézheted a baleset helyszínén készült fotókat: