Szabotázs okozhatta a vonatbalesetet – rejtélyes síndarabot találtak a pályán

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt, vonatbaleset történt Franciaországban. A Rouenből Caenbe tartó szerelvény péntek este siklott ki az északnyugat-franciaországi Cléonban. Az egyik vasúti kocsi az oldalára borult, további négy pedig lefutott a sínekről. A sérültek között volt egy 18 éves nő is, akit mentőhelikopterrel szállítottak a Roueni Egyetemi Kórházba.

Megrázó vonatbaleset Franciaországban: az egyik kocsi az oldalára borult. Fotó: GUILLAUME SALIGOT / AFP

Mentőhelikopter vitte kórházba a 18 éves sérültet a francia vonatbaleset után

A francia rendőrség szóvivője szerint a vágányon talált síndarab „valószínűleg” összefüggésben állt a kisiklással. A hatóságok azonban egyelőre nem tudják, hogyan és miért került oda.

A vizsgálat során azt próbálják megállapítani, hogy baleset vagy szándékos szabotázs történt-e. Az ügyészség egyelőre óvatosan kezeli a feltételezéseket.

Mélanie Delacour, Cléon polgármestere szerint a sérültek sokkos állapotban voltak.

Az állva maradt kocsik ablakai betörtek, a vonat sebessége miatt pedig kövek repültek be az utastérbe

– mondta.

Franciaországban korábban is történtek súlyos vasúti szerencsétlenségek. 2013 júliusában hét ember halt meg a Párizstól délre fekvő Brétigny-sur-Orge-nál történt kisiklásban. 2015 novemberében egy próbaúton közlekedő TGV siklott ki Strasbourg közelében, 11 ember halálát okozva.