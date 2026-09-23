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vonatgázolás

Halálra gázolt egy férfit a Budapest–Brassó között közlekedő vonat

19 perce
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Halálos vasúti baleset történt kedd este Nagyszebenben, ahol a Budapest–Brassó között közlekedő személyvonat elütött egy férfit. A vonatgázolás áldozatához rohammentő egységet riasztottak, de már nem tudták megmenteni az életét.
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vonatgázolásNagyszebenidős férfi

Halálos vonatgázolás történt kedd este Nagyszebenben, egy körülbelül 70 éves férfit ütött el egy személyvonat – közölte a Szeben megyei rendőrség.

Budapest–Brassó vonat, nagyszebeni vonatbaleset, halálos vasúti baleset, Nagyszeben, Szeben megye, vasúti baleset, vonatbaleset A vonatgázolás körülményeit a Szeben megyei rendőrség vizsgálja
A vonatgázolás körülményeit a Szeben megyei rendőrség vizsgálja
Fotó: Unsplash / Illusztráció

Az első vizsgálatok szerint a baleset a Máramaros utca közelében, a 200-as vasúti fővonal 6+400-as kilométerszelvényénél történt. A Maszol.ro beszámolója szerint a férfit a Budapest–Brassó vonat gázolta el.

A helyszínre rohammentő egységet riasztottak, a mentők azonban már csak az áldozat halálát tudták megállapítani. A körülbelül 70 éves férfi személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani.

A Szeben megyei rendőrség folytatja a vizsgálatot annak megállapítására, hogy pontosan milyen körülmények között történt a halálos baleset.

Ugyanazon a napon egy másik halálos vonatgázolás is történt

Korábban Romanban is halálos vasúti baleset történt. Egy személyvonat egy 55 éves helyi férfit gázolt el, aki a környéken diót gyűjtött. A beszámolók szerint a férfi nem hallotta a közeledő vonatot.

 

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