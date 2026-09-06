Kitört a vulkán Indonéziában, felfüggesztették a járatokat a nemzetközi repülőterén

Vulkánkitörés miatt több száz járatot töröltek Indonézia fő nemzetközi repülőterén. A hatóságok közlése szerint 209 járatot függesztettek fel, miután vasárnap reggel az Anak Krakatau hamuját észleltek a jakartai Soekarno-Hatta Nemzetközi Repülőtér légterében.

Vulkánkitörés miatt több száz járatot töröltek Indonéziában / Fotó: FIRDAUS WAJIDI / ANADOLU

Vulkánkitörés miatt több száz járatot töröltek Indonéziában

A vulkán péntek késő este kezdett kitörni, amelyet folyamatos szeizmikus aktivitás, lávaszökőkutak és dübörgő hangok kísértek, amiket 700 kilométerre is lehetett hallani, majd a hatóságok közlése szerint vasárnap kora reggel további két kitörés történt. A járatok felfüggesztése több mint 22 ezer embert érintett, és amelyet kora délutánig meghosszabbítottak, miután a hatóságok szerint a Soekarno-Hatta meteorológiai állomásán végzett vizsgálatok kimutatták a vulkáni hamu jelenlétét. A hamufelhő miatt a légügyi hatóságok több, a térséget érintő útvonalon is korlátozásokat vezettek be.

A közlekedési minisztérium azt közölte, a működés szüneteltetése főként a Szingapúrba és onnan induló járatokat, valamint más nemzetközi útvonalakat, köztük Dohát, Sydneyt és Kuala Lumpurt érintette. A hatóságok eközben megerősítették, hogy nincs cunamiriadó a Jáva és Szumátra szigetek között, a Szunda-szorosban található vulkán legutóbbi tevékenységéhez kapcsolódóan.

Az egészségügyi miniszter arra kérte az érintett területeken élőket, hogy maradjanak otthon, és viseljenek arcmaszkot a légzőszervi, szem- és bőrbetegségek elleni védelem érdekében.

Egy helyi újság szerint több iskola is lemondta a szombati programjait, miután a diákok és a lakosok a hamu miatti szemirritációra panaszkodtak, míg néhány halász a tengeri horgásztúráit is lemondta, ugyancsak szemfájdalomra hivatkozva.

🇮🇩 Detik detik moment anak Krakatau erupsi, ga kebayang gimana dulu Krakatau meletus 😭🌋



Batasi kegiatan diluar untuk hari ini ya, jangan lupa masker. Stay safe‼️ pic.twitter.com/o9dGb6j5vf — Mulai Dari Sini (@mulaidarisini26) September 5, 2026

Az Anak Krakatau néven ismert vulkán egy része 2018 decemberében egy kitörést követően a tengerbe omlott, hatalmas szökőárat váltva ki ezzel, ami több mint 400 ember halálát okozta Jáva és Szumátra partvidékén. Az indonéz geológiai hatóság szerint az Anak Krakatau aktivitása 2026. július 2. óta III-as, „Siaga” szintű készültségben van. A vulkánnál azóta is zajlottak kisebb, úgynevezett stromboli-típusú kitörések, amelyek izzó kőzetdarabokat és hamut juttattak a levegőbe.



