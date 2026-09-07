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vulkánkitörés

Nem tudni, meddig kell várni: már közel 300 ezren rekedtek Indonéziában a vulkánkitörés miatt

1 órája
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Közel 300 ezer utas rekedt Indonéziában, miután az Anak Krakatau vulkán kitörése miatt több mint 2000 repülőjáratot töröltek, és több repülőtér működését is felfüggesztették. A vulkánból kilövellő hamu több ezer méter magasba jutott, miközben a hatóságok szerint újabb kitörésekre is számítani lehet.
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vulkánkitörésvulkánIndonézia

Immáron mintegy 270 ezren rekedtek Indonéziában, miután egy vulkánkitörés miatt több mint 2000 járatot töröltek, és a repülőterek immár második napja kénytelenek szüneteltetni működésüket. A Jakartától 150 kilométerre található Anak Krakatau péntek késő este kezdett kitörni. A vulkán lávaszökőkutakat lövellt a magasba, és vulkáni hamut juttatott a főváros, valamint Lampung tartomány fölé, ami miatt a jakartai Soekarno–Hatta Nemzetközi Repülőtér és három másik légikikötő meghosszabbította a lezárást. A térségben az iskolák áttértek az online oktatásra, és a hajózási forgalomban is fennakadások alakultak ki.

Többszázezren rekedtek Indonéziában a vulkánkitörés miatt.
Többszázezren rekedtek Indonéziában a vulkánkitörés miatt. Fotó: JEREMIE RICHARD / AFP

Egy frissen házasodott malajziai pár, akik egy hetet töltöttek Balin, azt mondta, közölték velük: legkorábban szeptember 11-én indulhat a következő Kuala Lumpurba tartó járat.

Mit fogunk itt csinálni még öt napig? Csak a nászutunkra elegendő pénzt hoztunk, és tegnap kellett volna hazamennünk. Azt gondoltuk, hogy néhány órát alszunk a repülőtéren, aztán hétfő reggel hazarepülünk. Soha nem gondoltuk volna, hogy napokra itt ragadunk 

– nyilatkozta a 29 éves Amir Hamzah, míg az 58 éves Suhardi munkavégzés, aki munkavégzés miatt repült volna, ezt közölte:

Ez végül is a természet. El kell fogadnom, mert a természettel szemben nincs választásunk. Most csak várom a légitársaság következő tájékoztatását.

 

Többszázezren rekedtek Indonéziában vulkánkitörés miatt

Az indonéz Geológiai Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a következő időszakokban továbbra is magas a további kitörések valószínűsége.  A hatóságok szerint a legutóbbi kitörés vasárnap, augusztus 6-án helyi idő szerint 20 óra 23 perckor történt.

A változékony időjárás miatt nem tudjuk megmondani, mikor ér véget a helyzet 

– mondta Dudy Purwagandhi közlekedési miniszter az érintett repülőterek ideiglenes lezárásával kapcsolatban. Hozzátette, a repülőtereken a hatóságok 30 percenként végeznek ellenőrzéseket, hogy felmérjék, terjed-e tovább a hamufelhő, vagy kezd visszahúzódni, írja a BBC.

 

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