650 tekercs WC-papírt foglaltak le a rendőrök, így hiúsították meg a diákok vandál akcióját – fotó

Az Illinois állambeli Plainfield rendőrsége két egymást követő este is több mint tíz bejelentést kapott a Plainfield North High School környékéről. A rendőrök szerint 20–25 fős csoportok érkeztek több autóval, kapucnit és símaszkot viseltek, majd WC-papírokkal célba vették a környékbeli ingatlanokat.

A WC-papír mellett tojással, ketchuppal és más tárgyakkal is dobálták a környékbeli házakat és autókat a diákok

Fotó: Facebook/Plainfield IL Police Department

A rendőrség szerint a házakat és járműveket WC-papírral, tojással, ketchuppal, mosókapszulával és más tárgyakkal támadták meg.

A célpontok között nemcsak diákok vagy iskolások családjai voltak: olyan házak is érintettek voltak, ahol kisgyermekes családok éltek, illetve olyanok is, ahol egyáltalán nem lakott gyermek.

A rendőrség szerint az akciók már anyagi károkat és jelentős takarítási munkát okoztak, a környék lakói pedig érthetően egyre frusztráltabbak voltak.

A rendőrök közben azt is hangsúlyozták, hogy az ilyen bejelentések elvonták a figyelmüket más, komolyabb ügyektől. Tűzesetnél segítettek a tűzoltóknak, az Illinois állami rendőrséggel is együttműködtek, emellett ittas vezetéshez, balesetekhez és más esetekhez is riasztották őket – írja a Fox News.

650 tekercs WC-papír került elő

A rendőrség korábban zéró toleranciát hirdetett a hazatérési ünnepséghez, a homecominghoz kapcsolódó rongálásokkal és veszélyes csínyekkel szemben. Azt is világossá tették, hogy a „csak egy tréfa volt” nem törli el az esetleges következményeket.

Ezután a rendőrök 650 tekercs WC-papírt foglaltak le, amelyről úgy vélték, hogy a környékbeli házak ellen tervezett akcióhoz használhatták volna fel.

A hatóság tréfásan még egy becsült „utcai értéket” is megadott a zsákmánynak: 1708,66 dollárt (több mint 500 ezer forint).

A rendőrség szerint nem ez a módja a szórakozásnak

A hatóság hangsúlyozta, hogy nem akarják elrontani a diákok szórakozását vagy az iskolai hagyományokat, a diákok nyugodtan szórakozhatnak és szerezhetnek emlékeket, de ezt a közösség tiszteletben tartásával kell tenniük. Arra kérték a szülőket, hogy beszéljenek gyermekeikkel a homecoming előtt.

A rendőrség nem közölte, hogy pontosan hol találták meg a WC-papírt, történt-e letartóztatás, illetve emeltek-e vádat a rongálások miatt.