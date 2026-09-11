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new york

Fényből szőtt emlékmű: 2977 drón idézte meg a World Trade Center ikertornyait New York egén

12 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Pontosan 2977 fénylő drón rajzolta újra a World Trade Center ikertornyait New York egén, mélyen megrendítve a nézőket.
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new yorkworld trade centerdrón

9/11 megemlékezés: New York sziluettje huszonöt év elteltével is hordozza azt a láthatatlan sebet, amelyet a történelem legpusztítóbb terrortámadása hagyott maga után. Idén szeptemberben azonban a sötétség helyét átvette a tiszta, vakító fény: a Hudson folyó felett, az éjszakai égbolton megelevenedett a múlt. Pontosan 2977 drón emelkedett a magasba, hogy fénysugarakból és tökéletes geometriai precizitással újraépítse a World Trade Center ikonikus ikertornyait, könnyeikkel küszködő nézők ezreit bűvölve el a földön.

World Trade Center fényshow: Újraépítették a tornyokat drónokkal
World Trade Center fényshow: Újraépítették a tornyokat drónokkal

World Trade Center fényshow: újraépítették a tornyokat drónokkal

A bemutató nem csupán egy technológiai bravúr volt, hanem a kollektív emlékezet és a tiszteletadás szívbemarkoló megnyilvánulása. A szervezők célja az volt, hogy a traumatikus emlékek helyére a gyógyulást, az összefogást és az örök emlékezést állítsák. 

Az égen ragyogó, fénylő oszlopok azt üzenték a világnak: a tornyok fizikai mivoltukban összeomolhattak, de az elhunytak lelke és a város megingathatatlan egysége elpusztíthatatlan. A fényshow alatt a tömegben síri csend honolt, amelyet csak a halk zokogás és a távoli szirénák hangja tört meg, emlékeztetve mindenkit arra a tragikus kedd reggelre.

A formációban részt vevő drónok száma – a 2977 – mély és megrázó szimbolikával bír. Ez a szám nem véletlenszerű: pontosan ennyi ártatlan ember vesztette életét 2001. szeptember 11-én New Yorkban, a Pentagonnál és a pennsylvaniai Shanksville mellett lezuhant repülőgépen. Minden egyes világító drón egy-egy kioltott emberi életet, egy-egy félbetört sorsot, egy-egy anyát, apát, gyermeket, testvért vagy bátor mentőst jelképezett.

Ahogy a drónok lassan felemelkedtek, a fénypontok először kaotikusan kavarogtak, mintha a tragédia utáni port és zűrzavart idéznék. Majd a technológia és az emberi akarat összehangolt erejével a fényszemcsék rendeződni kezdtek, és lassan kirajzolódott a két monumentális, büszke téglatest. A 2977 fénypont alkotta ikertornyok percekig ragyogtak a Manhattan feletti éjszakában, hidat képezve a föld és az ég, a múlt és a jelen között. Amikor a bemutató végén a drónok lassan kialudtak, a nézők tudták: a fények eltűnhetnek, de a szívükbe égetett emlék örökké élni fog.

2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
2001.09.11., terrortámadás, 9/11, szeptember 11., 9/11galéria,
Galéria: A szeptember 11-i terrortámadás legdrámaibb pillanatai képekben
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Egy eltérített kereskedelmi repülőgép New York-i World Trade Centerbe csapódik, 2001. szeptember 11-én

 

 

Szeptember 11-i terrortámadás
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