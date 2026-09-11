Huszonöt éve omlott össze a világ egyik legismertebb épülete – ilyen volt a World Trade Center

A World Trade Center építése 1966-ban kezdődött Alsó-Manhattan pénzügyi negyedében. A komplexumot hivatalosan 1973. április 4-én adták át, központi eleme pedig a két 110 emeletes felhőkarcoló, az északi és a déli torony lett.
A 417 méter magas északi torony és a valamivel alacsonyabb déli torony elkészültekor a világ legmagasabb épületei közé tartoztak. A World Trade Centerben összesen mintegy 1,24 millió négyzetméternyi irodahelyet alakítottak ki, a komplexum pedig idővel New York egyik legismertebb jelképévé vált. A beruházás ötletét David Rockefeller is támogatta, aki Alsó-Manhattan gazdasági megújulását remélte tőle. Az épületeket Minoru Yamasaki amerikai építész tervezte.
1993-ban is terrortámadás célpontja volt az épületkomplexum
A World Trade Centert története során több súlyos incidens is érte. 1975-ben tűz pusztított az északi toronyban, 1993. február 26-án pedig terroristák egy robbanóanyaggal megrakott teherautót robbantottak fel az épület mélygarázsában. A támadásban hat ember meghalt, több mint ezren megsérültek. A komplexum ennek ellenére tovább működött, és 2001 közepére csaknem teljes kihasználtsággal üzemelt.
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2001. szeptember 11-i terrortámadásban semmisült meg a World Trade Center
2001. szeptember 11-én az al-Kaida terroristái eltérített utasszállító repülőgépeket vezettek a két toronyba. Az első gép 8 óra 46 perckor csapódott az északi toronyba, a második 17 perccel később találta el a déli tornyot. A déli torony 9 óra 59 perckor, az északi 10 óra 28 perckor omlott össze. A támadásban a World Trade Centerben és közvetlen környezetében több mint 2600 ember vesztette életét.
A helyszínen később új World Trade Center-komplexum épült. A régi ikertornyok helyét ma két hatalmas emlékmedence jelöli, mellettük pedig felépült az 541 méter magas One World Trade Center – olvasható a Wikipedia World Trade Center szócikkében.