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world trade center

Huszonöt éve omlott össze a világ egyik legismertebb épülete – ilyen volt a World Trade Center

38 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Huszonöt éve történt minden idők egyik legismertebb terrortámadása, amely során berobbant a 21. század kegyetlen valósága, és elpusztult a modern gazdasági élet egyik ikonikus jelképe. A New York-i World Trade Center évtizedeken át az Egyesült Államok gazdasági erejének és New York látképének egyik legismertebb jelképe volt. A hét épületből álló komplexum története az 1960-as években kezdődött, és 2001. szeptember 11-én ért tragikus véget.
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world trade centerépületnew yorkszeptember 11.terrortámadás

A World Trade Center építése 1966-ban kezdődött Alsó-Manhattan pénzügyi negyedében. A komplexumot hivatalosan 1973. április 4-én adták át, központi eleme pedig a két 110 emeletes felhőkarcoló, az északi és a déli torony lett.

A picture taken 20 May 1986 in New York shows the Statue of Liberty and the Twin Towers of the World Trade Center in the background. The Twin Towers collapsed 11 September 2001 after being damaged by two hijacked planes. AFP PHOTO MARIO SURIANI (Photo by AFP)
New York 1986. május 20-án, a Szabadság-szobor, a háttérben pedig a World Trade Center ikertornyai
Fotó:   / AFP

A 417 méter magas északi torony és a valamivel alacsonyabb déli torony elkészültekor a világ legmagasabb épületei közé tartoztak. A World Trade Centerben összesen mintegy 1,24 millió négyzetméternyi irodahelyet alakítottak ki, a komplexum pedig idővel New York egyik legismertebb jelképévé vált. A beruházás ötletét David Rockefeller is támogatta, aki Alsó-Manhattan gazdasági megújulását remélte tőle. Az épületeket Minoru Yamasaki amerikai építész tervezte.

1993-ban is terrortámadás célpontja volt az épületkomplexum

A World Trade Centert története során több súlyos incidens is érte. 1975-ben tűz pusztított az északi toronyban, 1993. február 26-án pedig terroristák egy robbanóanyaggal megrakott teherautót robbantottak fel az épület mélygarázsában. A támadásban hat ember meghalt, több mint ezren megsérültek. A komplexum ennek ellenére tovább működött, és 2001 közepére csaknem teljes kihasználtsággal üzemelt.

A képre kattintva galéria nyílik:

World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
World Trade Center, WorldTradeCenter, WorldTradeCentergaléria
Galéria: A New York-i World Trade Center története képekben
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Megkezdődött a Twin Towers acélszerkezetének látványos emelkedése. A két torony fokozatosan kezdte átalakítani Lower Manhattan látképét, 1968

 

2001. szeptember 11-i terrortámadásban semmisült meg a World Trade Center

2001. szeptember 11-én az al-Kaida terroristái eltérített utasszállító repülőgépeket vezettek a két toronyba. Az első gép 8 óra 46 perckor csapódott az északi toronyba, a második 17 perccel később találta el a déli tornyot. A déli torony 9 óra 59 perckor, az északi 10 óra 28 perckor omlott össze. A támadásban a World Trade Centerben és közvetlen környezetében több mint 2600 ember vesztette életét.

A helyszínen később új World Trade Center-komplexum épült. A régi ikertornyok helyét ma két hatalmas emlékmedence jelöli, mellettük pedig felépült az 541 méter magas One World Trade Center – olvasható a Wikipedia World Trade Center szócikkében.

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