Huszonöt éve omlott össze a világ egyik legismertebb épülete – ilyen volt a World Trade Center

A World Trade Center építése 1966-ban kezdődött Alsó-Manhattan pénzügyi negyedében. A komplexumot hivatalosan 1973. április 4-én adták át, központi eleme pedig a két 110 emeletes felhőkarcoló, az északi és a déli torony lett.

New York 1986. május 20-án, a Szabadság-szobor, a háttérben pedig a World Trade Center ikertornyai

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A 417 méter magas északi torony és a valamivel alacsonyabb déli torony elkészültekor a világ legmagasabb épületei közé tartoztak. A World Trade Centerben összesen mintegy 1,24 millió négyzetméternyi irodahelyet alakítottak ki, a komplexum pedig idővel New York egyik legismertebb jelképévé vált. A beruházás ötletét David Rockefeller is támogatta, aki Alsó-Manhattan gazdasági megújulását remélte tőle. Az épületeket Minoru Yamasaki amerikai építész tervezte.