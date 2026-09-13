172 dolgozót bocsát el a kézdivásárhelyi Zarah

Elbocsát 172 dolgozót a romániai Zarah Modern készruhagyártó cég kézdivásárhelyi üzeméből - írja a Maszol.ro hírportál a vállalat tájékoztatása alapján. A cégvezetés pénteken reggel jelentette be a kollektív elbocsátást.

Elbocsát 172 dolgozót a Zarah készruhagyártó Kézdivásárhelyen / Fotó: Salih Sezgen / Pexels

Elbocsát 172 dolgozót a Zarah készruhagyártó Kézdivásárhelyen

A leépítés nem egyik napról a másikra kialakult helyzet eredménye

- fejtette ki a Maszolnak Simon-Császár Antal, a székelyföldi vállalat vezérigazgatója.

A Zarah Modern az elmúlt években folyamatosan próbált alkalmazkodni a megváltozott piaci környezethez, miközben a termelési költségek emelkedtek, a megrendelések visszaestek, és az árakra egyre nagyobb nyomás nehezedett.

A cég vezetése szerint a jelenlegi rendelésállomány már nem teszi lehetővé a korábbi létszám fenntartását.

A vezérigazgató úgy látja, a gondot nagy részben a minimálbér folyamatos, a cégek pénzügyi helyzetét figyelmen kívül hagyó emelése okozta. Romániában 2020-ban 1346 lej (mintegy 93 200 forint) volt az országos nettó minimálbér, jelenleg pedig 2699 lej (mintegy 187 ezer forint).

A Zarah Modern tavalyi árbevétele 136,137 millió lej (mintegy 9,4 milliárd forint) volt, kb. 1 százalékkal kisebb, mint 2024-ben. Emellett 3,177 millió lej (mintegy 220 millió forint) veszteséggel zárta a 2025-ös évet. 2023 és 2025 között az alkalmazottak száma 1165-ről 972-re csökkent.

Augusztusban egy másik nagy kézdivásárhelyi készruhagyártó, a Secuiana is kollektív elbocsátást jelentett be, ott 90 fővel csökkentik a dolgozói létszámot - írja az MTI.