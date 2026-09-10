Zelenszkij gépét kis híján eltalálta egy orosz drón – lezárták a légteret

Volodimir Zelenszkij Moldovából Norvégiába tartó repülőgépe késéssel indult, miután az ország légterét egy orosz drón berepülése miatt ideiglenesen lezárták. Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök közlése szerint az ukrán elnök gépét felszállás közben kis híján eltalálta egy drón.

Volodimir Zelenszkij gépe Moldovából Norvégiába tartott, amikor orosz drónok miatt ideiglenesen lezárták az ország légterét

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A gépét felszállás közben majdnem eltalálta egy drón Moldovában. Ez az a valóság, amelyben él

– fogalmazott Støre.

A beszámoló szerint a szóban forgó drón mintegy 160 kilométerre robbant fel a Chișinăui Nemzetközi Repülőtértől. A moldovai hatóságok a drónberepülés miatt lezárták az ország légterét, a korlátozásokat azonban később feloldották, így az ukrán elnök gépe végül felszállhatott – írja az Independent.

Halálos dróntámadás érte az ukrán–moldovai határ térségét

Az incidens idején az orosz erők Ukrajna Moldova közelében fekvő területeit is támadták. Szerdán legalább két ember meghalt, amikor orosz drónok csapást mértek egy ukrán–moldovai határátkelőre a dél-ukrajnai Odessza régióban.

A kedden Moldova légterébe berepült egyik drón később Románia légterébe is átlépett. A NATO-tag országban több északkeleti megyén keresztül követték a repülését.

Egy másik orosz drón ugyancsak kedden egy napraforgóföldön zuhant le Moldovában. A moldovai rendőrség tájékoztatása szerint a becsapódás következtében négy helyen tűz ütött ki.