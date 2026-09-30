Nyolcadik emeletről zuhant ki a lány táncolás közben – hihetetlen, mi menthette meg az életét - videó

Hajmeresztő balesetet szenvedett egy 21 éves amerikai egyetemista: Kristin Sargent egy Georgia állambeli athensi lakóház nyolcadik emeletéről zuhant ki, mégis túlélte a mintegy 27 méteres esést. A fiatal nő közvetlenül a történtek előtt a kanapéján táncolt – írja a Dexerto.

Táncolás közben zuhant ki egy athensi lakóház nyolcadik emeletéről egy 21 éves egyetemista.

Fotó: Képernyőfotó/YouTube

A rendőröket szeptember 26-án riasztották a Georgiai Egyetem hallgatójának balesetéhez. Mire a helyszínre értek, Kristin Sargent már a földön feküdt. Barátai elmondása szerint

a lány a nyolcadik emeleti lakásában táncolt, amikor kizuhant az ablakon.

A fémpad tompíthatta a becsapódást

A nyomozók szerint Kristin a medence melletti burkolatra zuhant, a szemtanúk pedig úgy látták, hogy

egy párnázott nyugágy tompíthatta a zuhanást, mielőtt a földre ért.

A beszámolók szerint ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a fiatal nő túlélte a mintegy 27 méteres esést.

A 21 éves hallgató súlyos sérüléseket szenvedett, több csontja is eltört. Édesapja, Richard Sargent szerint hosszú felépülés vár rá, de lánya küzd a gyógyulásért.

Az egyik barátjával beszélt, és azt mondta: »Hé, életben vagyok. El sem hiszem«

– mesélte az apa a Channel 2 Action Newsnak.

Erik Ellison rendőr közölte, hogy az eddigi bizonyítékok alapján baleset történhetett, az eset miatt pedig egyelőre senki ellen nem emeltek vádat.

Az Egyesült Államokban nemrég egy másik döbbenetes baleset is történt: New Yorkban egy utas a szerelvények közé zuhant, miután a hátizsákja beszorult, és a metró elindult.