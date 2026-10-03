Hamarosan 3D-nyomtatott ételek kerülhetnek a boltok polcaira

A 3D-nyomtatott ételek már nem csupán utópisztikus elképzelésnek számítanak: hamarosan az amerikai boltok polcaira is kerülhetnek. Az izraeli székhelyű Steakholder Foods technológiai vállalat, amely 3D-nyomtatók segítségével állít elő növényi alapú hús- és halalternatívákat, a múlt hónapban bejelentette, hogy Perfecta márkájával megjelenik az Egyesült Államok északkeleti részének kiskereskedelmi üzleteiben.

Nem csupán utópisztikus elképzelésnek számítanak: hamarosan az amerikai boltok polcaira is kerülhetnek a 3D-nyomtatott ételek (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A kínálatban a Perfecta növényi alapú csirkemellfiléje, bélszínsteakje, márványozott steakje, lazacpogácsái és fehér húsú halból készült pogácsái is szerepelnek. A vállalat közlése szerint termékei "fejlett 3D-nyomtatási technológiával, növényi alapú és tenyésztett összetevők keverékéből, valamint precíz konyhatechnológiai eljárásokkal készülnek, hogy a hagyományos hús érzékszervi élményét utánozzák".

A Steakholder Foods sajtóközleményében azt írta, hogy a növényi alapú élelmiszerek piacának legmakacsabb fogyasztói problémáira kíván megoldást találni. Ezek közé tartozik az íz és az állag, valamint a valódi hússzelet elfogyasztásának élménye.

A vállalat nem részletezte, hogy az Egyesült Államokon belül pontosan mely üzletekben lesznek kaphatók a termékek.

Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a Perfecta csomagolásán nem tüntetik fel, hogy az élelmiszerek 3D-nyomtatással készültek.

Mit gondolnak erről a szakértők?

Az elmúlt években a húsalternatívák népszerűsége jelentősen nőt, sőt a Harvard szakértői szerint egyes ilyen ételek tápanyag-összetétele kedvezőbb lehet a vörös húsénál. A 3D-nyomtatással készült változatok azonban még viszonylag újnak számítanak, ezért egyelőre kevés kutatás vizsgálta, milyen kedvező vagy kedvezőtlen egészségügyi hatásaik lehetnek - magyarázta Megan Wroe, a Providence St. Jude Medical Center dietetikusa.

A rendelkezésre álló kevés kutatás azt mutatja, hogy a 3D-nyomtatással készült élelmiszerek makrotápanyag-tartalma – például a fehérje, a zsír és a rost mennyisége – viszonylag jól szabályozható. A vitaminokhoz és ásványi anyagokhoz hasonló mikrotápanyagok esetében azonban még nem tudjuk biztosan, hogy megfelelő mennyiségben vannak-e jelen a 3D-nyomtatott változatokban

- mondta a The Independentnek Wroe.