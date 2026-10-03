Hamarosan 3D-nyomtatott ételek kerülhetnek a boltok polcaira

A 3D-nyomtatott ételek már nem csupán utópisztikus elképzelésnek számítanak: hamarosan az amerikai boltok polcaira is kerülhetnek. Az izraeli székhelyű Steakholder Foods technológiai vállalat, amely 3D-nyomtatók segítségével állít elő növényi alapú hús- és halalternatívákat, a múlt hónapban bejelentette, hogy Perfecta márkájával megjelenik az Egyesült Államok északkeleti részének kiskereskedelmi üzleteiben.
A kínálatban a Perfecta növényi alapú csirkemellfiléje, bélszínsteakje, márványozott steakje, lazacpogácsái és fehér húsú halból készült pogácsái is szerepelnek. A vállalat közlése szerint termékei "fejlett 3D-nyomtatási technológiával, növényi alapú és tenyésztett összetevők keverékéből, valamint precíz konyhatechnológiai eljárásokkal készülnek, hogy a hagyományos hús érzékszervi élményét utánozzák".
A Steakholder Foods sajtóközleményében azt írta, hogy a növényi alapú élelmiszerek piacának legmakacsabb fogyasztói problémáira kíván megoldást találni. Ezek közé tartozik az íz és az állag, valamint a valódi hússzelet elfogyasztásának élménye.
A vállalat nem részletezte, hogy az Egyesült Államokon belül pontosan mely üzletekben lesznek kaphatók a termékek.
Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a Perfecta csomagolásán nem tüntetik fel, hogy az élelmiszerek 3D-nyomtatással készültek.
Mit gondolnak erről a szakértők?
Az elmúlt években a húsalternatívák népszerűsége jelentősen nőt, sőt a Harvard szakértői szerint egyes ilyen ételek tápanyag-összetétele kedvezőbb lehet a vörös húsénál. A 3D-nyomtatással készült változatok azonban még viszonylag újnak számítanak, ezért egyelőre kevés kutatás vizsgálta, milyen kedvező vagy kedvezőtlen egészségügyi hatásaik lehetnek - magyarázta Megan Wroe, a Providence St. Jude Medical Center dietetikusa.
A rendelkezésre álló kevés kutatás azt mutatja, hogy a 3D-nyomtatással készült élelmiszerek makrotápanyag-tartalma – például a fehérje, a zsír és a rost mennyisége – viszonylag jól szabályozható. A vitaminokhoz és ásványi anyagokhoz hasonló mikrotápanyagok esetében azonban még nem tudjuk biztosan, hogy megfelelő mennyiségben vannak-e jelen a 3D-nyomtatott változatokban
- mondta a The Independentnek Wroe.
Bryan Quoc Le élelmiszer-tudós megjegyezte, hogy a húshelyettesítők 3D-nyomtatott változatainál adalékanyagokra is szükség lehet, hogy kibírják az előállítás folyamatát. Wroe szerint pedig az a kérdés is felmerül, hogy mennyi ultrafeldolgozott összetevőt tartalmaznak ezek a termékek.
Néhány 3D-nyomtatott húskészítmény összetevőlistáját átnézve főként szójalisztet, repceolajat, más olajokat, kötőanyagokat és ízesítőket találtam.
Kiknek lehetnek hasznosak a 3D-nyomtatott ételek?
Bár a 3D-nyomtatott élelmiszerek még a táplálkozástudomány kevéssé kutatott területének számítanak, Wroe szerint vannak olyan csoportok, amelyek számára előnyös lehet, ha ezek a termékek megjelennek az élelmiszerboltok kínálatában.
Egy olyan csoportot biztosan meg tudok nevezni, amelynek tagjai egyértelműen profitálhatnak a 3D-nyomtatott élelmiszerekből: a nyelési nehézségekkel küzdők.
A 3D-nyomtatott ételek nagyobb változatosságot tehetnének lehetővé az érintettek számára, és segíthetnének abban, hogy az ételeik valódi fogásoknak tűnjenek, és azokhoz hasonló legyen az állaguk is, ne pedig levesekre vagy pürékre emlékeztessenek.
Wroe szerint egy másik csoport, amely szintén profitálhat a 3D-nyomtatott élelmiszerekből, azoké, akik úgynevezett élelmiszer-sivatagokban élnek. Ezeken a területeken korlátozottan érhetők el a tápláló élelmiszerek.