Hamarosan eltűnhet a legendás 66-os út egyik jelképe, lakóház épülhet a helyére

Bontás fenyegeti a legendás amerikai országút egyik ikonikus vendéglátóhelyét. A kaliforniai Santa Monicában álló Mel’s Drive-In helyén nyolcemeletes lakóház épülhet, a műemlékvédők azonban mindent megtesznek azért, hogy megmentsék az 1959-ben megnyílt éttermet – írja a Los Angeles Times.

Hamarosan eltűnhet a 66-os út egyik ikonikus látványossága. A legendás Mel’s Drive-In helyére nyolcemeletes lakóházat terveznek, de a műemlékvédők nem adják fel a küzdelmet az 1959-es épület megmentéséért.

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Műemléki védelem mentheti meg a legendás éttermet

A 66-os út (Route 66) végén található étkezdét két műemlékvédelmi szervezet is védelemre javasolta. Ha a városi bizottság jóváhagyja a kezdeményezést, megakadályozhatják az épület lebontását.

Az ingatlan tulajdonosa, a ValueRock Realty már be is nyújtotta a városhoz az előzetes terveket, amelyek szerint a vendéglátóhelynek otthont adó épület helyére nyolcemeletes lakóház kerülne.

A Los Angeles Times beszámolója szerint a 40 évnél idősebb épületek bontásánál legalább 75 napos várakozási idővel kell számolni az engedély kiadása előtt.

Ritka építészeti emlék kerülhet veszélybe

A műemlékvédők szerint a Mel’s Drive-In Santa Monica egyik legjelentősebb példája az 1950-es években elterjedt Googie-építészetnek.

A futurisztikus stílust a neonfeliratok és a jellegzetes, ívelt tetők határozzák meg, az ilyen épületek pedig mára egyre ritkábbak.

A 66-os utat (Route 66) 1926-ban nyitották meg: a mintegy 3900 kilométeres út Chicago és a Csendes-óceán partvidéke között teremtett összeköttetést. Az amerikai szabadság és az autós utazások jelképévé vált, és ma is turisták sokaságát vonzza, annak ellenére, hogy 1985 óta már nem része a hivatalos szövetségi főúthálózatnak.