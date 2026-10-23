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károly király

A magyaroknak üzent III. Károly király

1 órája
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A magyarok bátorságát méltatta III. Károly király az ’56-os évforduló alkalmából.
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károly király1956-os forradalomoktóber 23.

III. Károly brit uralkodó az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából üzenetet küldött Magyarország köztársasági elnökének. A király feleségével együtt a szabadságukért és önrendelkezésükért kiálló magyarok bátorsága előtt tisztelgett.

Britain's King Charles III looks on during a visit to the Stephen A. Schwarzman Centre for the Humanities at the University of Oxford, west of London on July 10, 2026. (Photo by Toby Shepheard / POOL / AFP)
III. Károly király 
Fotó: TOBY SHEPHEARD / POOL

A brit uralkodó felidézte, hogy az 1956-os forradalom szoros köteléket teremtett a magyar és a brit nép között. A harcok után magyarok ezrei találtak menedéket az Egyesült Királyságban, ahol tehetségükkel, vállalkozó szellemükkel és elszántságukkal jelentősen hozzájárultak az ország fejlődéséhez.

III. Károly szerint a magyar menekültek és leszármazottaik a brit művészeti és kulturális életet, az egyetemeket, a tudományos életet, valamint a vállalkozásokat és a közösségeket is gazdagították. Eredményeik ma is a magyar nép erejét és kitartását bizonyítják.

Az uralkodó hangsúlyozta, hogy az 1956-os forradalom értékei hetven év elteltével is fontosak. Mint írta, a béke és a biztonság a nemzetek szabadságának, a jogállamiságnak és a népek önrendelkezési jogának tiszteletén alapul.

III. Károly és felesége az évforduló alkalmából jókívánságaikat küldték a köztársasági elnöknek és Magyarország valamennyi polgárának.

 

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