Rendkívüli időjárás tombol Dél-Európában. Az Adam névre keresztelt magassági hideg légörvény hatalmas mennyiségű csapadékot hozott Spanyolország keleti partvidékére és a Baleár-szigetekre. A heves esőzések következtében több térségben villámárvizek alakultak ki, miközben a meteorológiai szolgálatok további veszélyes időjárási jelenségekre figyelmeztetnek.

Vörös riasztás Európában: elképesztő mennyiségű eső zúdult le, újabb országok vannak veszélyben - Fotó: Pexels

A Portfolio a HungaroMet tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy Spanyolország egyes részein 48 óra alatt 500–600 milliméternél is több csapadék hullott. Ez a mennyiség Magyarország több térségében egy teljes év csapadékösszegének felel meg.

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A legkritikusabb helyzet Valencia déli és Alicante északi partvidékén alakult ki, ahol a spanyol meteorológiai szolgálat a legmagasabb, vörös fokozatú figyelmeztetést rendelte el. A szakemberek előzetesen arra figyelmeztettek, hogy egyetlen nap alatt akár 300–400 milliméter eső is lehullhat.

A valóság azonban helyenként még ennél is súlyosabbnak bizonyult. A Marina Alta térségében található Forna mérőállomásán 651 milliméter csapadékot regisztráltak. A Valenciától délre fekvő Pego településen pedig 24 óra alatt 618,8 milliméter esőt mértek.

A Pegóban lehullott csapadékból közel 300 milliméter mindössze három óra alatt érkezett meg.

Ez azt jelenti, hogy néhány óra alatt annyi eső zúdult a térségre, amennyi Magyarországon átlagosan csak hónapok alatt hullik le.

A csapadék eloszlása ráadásul rendkívül egyenetlen volt: miközben Pegóban özönvízszerű esőzés tombolt, a mindössze néhány tíz kilométerre fekvő Benidormban kilenc milliméternél is kevesebb csapadékot mértek.

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A szélsőséges időjárás miatt a hatóságok több településen rendkívüli óvintézkedéseket vezettek be.

Valencia és Alicante térségében, valamint Ibiza, Formentera és Mallorca szigetén is felfüggesztették a tanítást. A döntést a villámárvizek veszélye és az intenzív felhőszakadások miatt hozták meg.

Az Euronews beszámolója szerint a viharrendszerhez kapcsolódó veszélyes időjárás során két nő is eltűnt.