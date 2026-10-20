Vörös riasztás Európában: elképesztő mennyiségű eső zúdult le, újabb országok vannak veszélyben

Rendkívüli időjárás tombol Dél-Európában. Az Adam névre keresztelt magassági hideg légörvény hatalmas mennyiségű csapadékot hozott Spanyolország keleti partvidékére és a Baleár-szigetekre. A heves esőzések következtében több térségben villámárvizek alakultak ki, miközben a meteorológiai szolgálatok további veszélyes időjárási jelenségekre figyelmeztetnek.
A Portfolio a HungaroMet tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy Spanyolország egyes részein 48 óra alatt 500–600 milliméternél is több csapadék hullott. Ez a mennyiség Magyarország több térségében egy teljes év csapadékösszegének felel meg.
Egyévnyi eső zúdult le, vörös riasztást adtak ki
A legkritikusabb helyzet Valencia déli és Alicante északi partvidékén alakult ki, ahol a spanyol meteorológiai szolgálat a legmagasabb, vörös fokozatú figyelmeztetést rendelte el. A szakemberek előzetesen arra figyelmeztettek, hogy egyetlen nap alatt akár 300–400 milliméter eső is lehullhat.
A valóság azonban helyenként még ennél is súlyosabbnak bizonyult. A Marina Alta térségében található Forna mérőállomásán 651 milliméter csapadékot regisztráltak. A Valenciától délre fekvő Pego településen pedig 24 óra alatt 618,8 milliméter esőt mértek.
A Pegóban lehullott csapadékból közel 300 milliméter mindössze három óra alatt érkezett meg.
Ez azt jelenti, hogy néhány óra alatt annyi eső zúdult a térségre, amennyi Magyarországon átlagosan csak hónapok alatt hullik le.
A csapadék eloszlása ráadásul rendkívül egyenetlen volt: miközben Pegóban özönvízszerű esőzés tombolt, a mindössze néhány tíz kilométerre fekvő Benidormban kilenc milliméternél is kevesebb csapadékot mértek.
Iskolákat zártak be, emberek tűntek el a viharban
A szélsőséges időjárás miatt a hatóságok több településen rendkívüli óvintézkedéseket vezettek be.
Valencia és Alicante térségében, valamint Ibiza, Formentera és Mallorca szigetén is felfüggesztették a tanítást. A döntést a villámárvizek veszélye és az intenzív felhőszakadások miatt hozták meg.
Az Euronews beszámolója szerint a viharrendszerhez kapcsolódó veszélyes időjárás során két nő is eltűnt.
Egyiküket Barcelona közelében, Maresme térségében sodorta el az áradás, míg egy másik nő Sagunto partjainál tűnt el, miután a viharos időben a tengerbe ment fürdeni.
A spanyol hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy lehetőség szerint kerüljék az utazást, és semmiképpen ne próbáljanak átkelni az elárasztott útszakaszokon.
Vihar Európában: Franciaország és Olaszország felé tart
A mediterrán térséget sújtó viharrendszer fokozatosan északkelet felé halad, így a következő napokban újabb európai országokban okozhat súlyos időjárási helyzetet.
Dél-Franciaországban már sárga és narancssárga figyelmeztetéseket adtak ki a heves zivatarok és a nagy mennyiségű csapadék miatt.
A vihar kedden Olaszországot is eléri, ahol különösen az északnyugati területeken lehet kritikus a helyzet.
Északnyugat-Olaszországban október 20-ra a legmagasabb, vörös fokozatú riasztást rendelték el.
A leginkább veszélyeztetett területek között szerepel Liguria és Genova környéke, de Korzikán, Szardínián és az olasz nyugati partvidék több térségében is jelentős csapadékra számítanak.
A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen lezúduló eső a hegyvidéki és tengerparti térségekben különösen veszélyes villámárvizeket okozhat.
Magyarországot is eléri a viharrendszer?
A rendkívüli dél-európai időjárás miatt felmerül a kérdés, hogy Magyarországon is hasonló felhőszakadásokra kell-e számítani.
A jelenlegi meteorológiai számítások alapján azonban ettől nem kell tartani.
Tóth Tamás meteorológus tájékoztatása szerint az Adam nevű légörvény nedvességének egy kisebb része a hét közepén a Kárpát-medencébe is eljut, de Magyarországon a mediterrán térségben tapasztalt özönvízszerű esőzésekhez képest csak minimális csapadék várható.
A HungaroMet október 19-én kiadott veszélyjelzése szerint kedd éjfélig nem várható kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség hazánkban.
A következő napokban ugyanakkor érdemes figyelni a friss előrejelzéseket, hiszen a mediterrán térségben kialakuló légörvények időnként a Kárpát-medence időjárását is jelentősen befolyásolhatják.