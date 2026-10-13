Ágyi poloskák miatt kellett kivonni a forgalomból egy Rómába tartó repülőgépet

Ágyi poloska jelenléte miatt kellett kivonni a forgalomból a Qantas egyik Boeing 787 Dreamliner típusú repülőgépét Rómában. Az élősködő rovarokat az október 9-én Perthből az olasz fővárosba tartó QF5-ös járat turistaosztályának első részében fedezték fel – számolt be róla a The Guardian.

Ágyi poloska jelenlétét észlelték a Qantas egyik repülőgépén

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A Sydney Morning Herald értesülései szerint a repülőgépet a római leszállást követően kivonták a forgalomból, hogy elvégezhessék az alapos tisztítását. Emiatt a légitársaság kénytelen volt törölni az október 10-re tervezett, Rómából Perthbe induló járatát.

Ágyi poloska miatt töröltek egy Qantas-járatot

A Qantas szóvivője közölte, hogy a járattörlésre azért volt szükség, hogy a légitársaság mérnökei és karbantartó munkatársai elvégezhessék a repülőgép teljes körű tisztítását. A tájékoztatás szerint a turistaosztály néhány ülésén észleltek problémát.

A légitársaság elnézést kért az utasoktól az okozott kellemetlenségekért. Közlése szerint az érintetteknek szállást biztosítottak, és az eredetileg tervezett indulási időpontjukhoz képest 48 órán belül más járatokra foglalták át őket.

A Qantas hangsúlyozta, hogy repülőgépeinek utastereit rendszeresen, szigorú higiéniai előírások szerint takarítják. A szokásos megelőző intézkedések részeként 50 naponta fertőtlenítőszeres kezelést is végeznek.

Hogyan kerülhettek az ágyi poloskák a repülőgépre?

Michelle Power, a Macquarie Egyetem parazitológus professzora szerint a rovarok nagy valószínűséggel valamelyik utas poggyászában vagy ruházatán kerülhettek a fedélzetre, majd onnan jutottak az utastérbe.

A szakértő elmondta, hogy az ágyi poloskák terjedése szorosan összefügg az utazással. Előfordulhat például, hogy valaki egy fertőzött szállodában száll meg, ahol a rovarok bejutnak a poggyászába. Az élősködők kedvelik a sötét helyeket, és vonzza őket az emberi ruházat szaga.

Power hozzátette, hogy az ágyi poloskák röpképtelen rovarok, ezért nagy távolságokra elsősorban az emberek közvetítésével juthatnak el.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a rovarok terjedése nem kizárólag a rossz higiéniai körülményekkel függ össze. A gyakran utazó, tehetősebb emberek is könnyen továbbterjeszthetik őket, miközben a kedvezőtlenebb anyagi helyzetben élők számára a fertőzés felszámolása jelenthet nagyobb nehézséget. A megfelelő rovarirtó szerek beszerzése és az ágyi poloskák elpusztításához szükséges, legalább 55 Celsius-fokos hőkezelés ugyanis jelentős költségekkel járhat.