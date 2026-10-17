Ágyi poloska miatt borult a vonatközlekedés, az üzemeltető tagadja a fertőzést

Hat vonatjáratot töröltek csütörtökön Angliában, miután a beszámolók szerint ágyi poloskát – vagy ahhoz hasonló rovarokat – láttak a Southeastern egyik szerelvényén. A feltételezett kártevőket le is fényképezték.

Ágyi poloska okozott riadalmat a Londonba tartó vonatokon. Fotó: Shutterstock /

A The Sun szerint az egyik felvételen egy vöröses színű rovar látható két utasülés között. A City Beam típusú szerelvény a Bexley városrészben található Slade Green telephelyről indult.

Egy belső levél szerint egy mozdonyvezető három ágyi poloskát jelentett a hastingsi személyzeti helyiség egyik, ajtó közelében elhelyezett plakátján. Egy másik belső feljegyzésben már „fertőzésként” hivatkoztak a történtekre.

Az érintett vonatot Dartfordba érkezése után kivonták a forgalomból, ami további járattörléseket okozott. A gyanúsnak ítélt kocsikat pénteken sem engedték vissza a forgalomba.

Hat járatot töröltek az ágyi poloska gyanúja miatt

Az ellenőrök ugyanakkor nem bukkantak ágyi poloska nyomára az utasok által használt részeken. Egy forrás szerint azonban a Charing Crossból Hastingsbe tartó egyik járaton is láthattak ilyen rovart, ezért az ellenkező irányba induló következő vonatot törölték.

Nem ez volt az első hasonló eset: szeptember 22. óta több szerelvényen is jelentettek feltételezett ágyi poloskát. Két kocsit korábban lezártak, a rovarokat pedig állítólag a vezetőfülkékben és a dolgozók táskáin is megtalálták. A sorozatos bejelentések miatt egyesek már „poloskajáratként” emlegetik a vasúttársaság vonatait.

A Southeastern vezetése azonban visszautasította, hogy általános fertőzésről lenne szó. A társaság szerint nyolcszázból mindössze két vezetőfülkét, valamint egy telephely bútorzatát kellett kezelni.

David Wornham, a Southeastern ügyfélélményért felelős igazgatója közölte: a szakértők az utasok által használt területeken egyetlen ágyi poloskát sem találtak, több korábbi bejelentésnél pedig más rovarokról derült ki, hogy tévesen azonosították őket.

A közlekedési dolgozókat képviselő szakszervezet szerint az üzemeltetőnek gyorsan és alaposan kell eljárnia, hogy az utasoknak ne kelljen attól tartaniuk, hogy ágyi poloskát visznek haza.