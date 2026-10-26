Reggelizés közben történt, agyvérzést kapott a 4 éves kisfiú

A négyéves Jack Wade beszéde hirtelen elmosódottá vált, és az arca egyik oldala lebiggyedt, miközben a családjával reggelizett. A tünetek eleinte elmúltak, de még ugyanazon a délelőttön visszatértek. Jack később összeesett, nehezen beszélt, és a teste egyik oldalát sem tudta megfelelően mozgatni.

Agyvérzést kapott a 4 éves kisfiú / Fotó: Unsplash

Fiatalnak hitték a gyermeket az agyvérzéshez

Édesanyja, Leanne először azt a megnyugtató választ kapta, hogy a kisfiú túl fiatal a stroke-hoz, ráadásul a tünetei is enyhültek. Anyai ösztöne azonban azt súgta, hogy komoly baj van, ezért azonnal kórházba vitte. A további rosszullétek és sürgős vizsgálatok után Jacket a londoni Great Ormond Street Gyermekkórházba szállították, ahol iszkémiás stroke-ot, vagyis az agy vérellátásának zavara miatt kialakult szélütést diagnosztizáltak nála.

Semmi sem készít fel arra, hogy meghalld: a négyéves gyermeked stroke-ot kapott. Soha nem gondoltam volna, hogy ezek a szavak valaha az életem részévé válnak. Korábban nem is tudtam, hogy gyerekekkel is megtörténhet ilyesmi

– mondta Leanne.

Az orvosok később úgy vélték, hogy Jack stroke-ja egy korábbi bárányhimlő-fertőzést követő, az agyi ereket érintő gyulladással állhatott összefüggésben. A kisfiú 2026 májusában három hetet töltött kórházban, ahol kezeléseket kapott és számos vizsgálaton esett át. Azóta biztatóan javul az állapota: az arca kevésbé húzódik félre, visszatért az önbizalma, és fokozatosan visszanyeri képességeit. Naponta továbbra is gyógyszert szed, miközben az iskolakezdésre készül.

Édesanyja azonban még mindig attól fél, hogy a stroke megismétlődhet: „Lehetsz végtelenül hálás azért, hogy a gyermeked életben van és jól halad a felépülésben, miközben továbbra is rettegsz attól, mi történhet vele. Ez a két érzés egyszerre is jelen lehet. Nem szeretném, ha más édesanyának azt mondanák, hogy a gyermeke túl fiatal a stroke-hoz, miközben egyértelműen látja a figyelmeztető jeleket.”

Leanne arra kéri a szülőket, hogy bízzanak a megérzéseikben, és figyeljenek a hirtelen jelentkező tünetekre: a beszéd megváltozására, az arc egyik oldalának lebiggyedésére, valamint a test egyik oldalának gyengeségére vagy mozgásképtelenségére - írja a Mirror. A stroke gyermekeknél is előfordulhat. Ha ilyen tünetek hirtelen jelentkeznek, azonnal mentőt kell hívni, akkor is, ha időközben enyhülnek vagy elmúlnak.