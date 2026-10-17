Lángoló épületek, rengeteg sérült és több száz őrizetbe vétel – az albán diáktüntetések ellenére Edi Rama nem mond le

Az albán diáktüntetések során fiatal demonstrálók lepték el Tirana utcáit, ahol kormányzati épületeket és bankokat gyújtottak fel, valamint térkövekkel dobálták meg a rendőröket. A rendfenntartók könnygázt és vízágyúkat vetettek be a tömeg feloszlatására.

Az albán diáktüntetések során több épületet felgyújtottak, üzleteket és kormányzati hivatalokat rongáltak meg

Fotó: ADNAN BECI / AFP

A rendőrség tájékoztatása szerint az őrizetbe vett 500 ember közül 330-at már szabadon engedtek. Az összecsapásokban 120 rendőr és 45 tüntető sérült meg, ugyanakkor a demonstrálók tényleges vesztesége ennél nagyobb lehet, mivel több sérülést nem jelentettek be.

Az albán diáktüntetések résztvevői Edi Rama lemondását követelik

A tiltakozók Edi Rama miniszterelnök távozását követelik, akinek kormányát az elmúlt időszakban több korrupciós botrány is érintette. A demonstrálók elégedetlenek a munkalehetőségek hiányával, a korrupcióval és azzal, hogy szerintük a politikai vezetés nem veszi figyelembe a fiatalok érdekeit.

Rama 2013 óta vezeti Albániát, és a 2025-ös parlamenti választásokon negyedik kormányfői ciklusára kapott felhatalmazást. A miniszterelnök tagadja, hogy törvénytelenséget követett volna el, és a Reutersnek kijelentette, hogy nem mond le.

A kormányokat demokratikus választások útján váltják le, és nálunk tavaly voltak választások, nem erőszakkal történik a kormányváltás

– hangsúlyozta.

A Reuters értékelése szerint a mostani tiltakozások jelentik az eddigi legnagyobb fenyegetést Rama hatalmára.