Lángoló épületek, rengeteg sérült és több száz őrizetbe vétel – az albán diáktüntetések ellenére Edi Rama nem mond le

Az albán diáktüntetések során fiatal demonstrálók lepték el Tirana utcáit, ahol kormányzati épületeket és bankokat gyújtottak fel, valamint térkövekkel dobálták meg a rendőröket. A rendfenntartók könnygázt és vízágyúkat vetettek be a tömeg feloszlatására.
A rendőrség tájékoztatása szerint az őrizetbe vett 500 ember közül 330-at már szabadon engedtek. Az összecsapásokban 120 rendőr és 45 tüntető sérült meg, ugyanakkor a demonstrálók tényleges vesztesége ennél nagyobb lehet, mivel több sérülést nem jelentettek be.
Az albán diáktüntetések résztvevői Edi Rama lemondását követelik
A tiltakozók Edi Rama miniszterelnök távozását követelik, akinek kormányát az elmúlt időszakban több korrupciós botrány is érintette. A demonstrálók elégedetlenek a munkalehetőségek hiányával, a korrupcióval és azzal, hogy szerintük a politikai vezetés nem veszi figyelembe a fiatalok érdekeit.
Rama 2013 óta vezeti Albániát, és a 2025-ös parlamenti választásokon negyedik kormányfői ciklusára kapott felhatalmazást. A miniszterelnök tagadja, hogy törvénytelenséget követett volna el, és a Reutersnek kijelentette, hogy nem mond le.
A kormányokat demokratikus választások útján váltják le, és nálunk tavaly voltak választások, nem erőszakkal történik a kormányváltás
– hangsúlyozta.
A Reuters értékelése szerint a mostani tiltakozások jelentik az eddigi legnagyobb fenyegetést Rama hatalmára.
A miniszterelnök egykori szövetségese is csatlakozott a tüntetőkhöz
A demonstrálók között van a 25 éves Marjana Koceku parlamenti képviselő is, akit tavaly még maga Rama választott ki arra, hogy a Szocialista Párt színeiben induljon a választásokon. Koceku azóta független képviselőként politizál, és csatlakozott a miniszterelnök lemondását követelő fiatalokhoz.
A politikus pénteken a tüntetések helyszínén bírálta a kormány döntéseit, miközben a közelben a rendőrök könnygázt és vízágyúkat vetettek be.
Az ország csodálatos, de azok a hibás politikai döntések, amelyeket ez a politikai elit hozott, teljesen szembemennek mindazzal, amit az albán állampolgárok már régóta követelnek
– fogalmazott.
Koceku szerint nem egyetlen politikus vagy kormány, hanem az albán nép határozza meg az ország jövőjét.
Donald Trump vejének beruházása is szerepet játszott az elégedetlenségben
A mostani zavargásokat hónapokon át tartó, többnyire békés tüntetések előzték meg, amelyek egy dél-albániai luxusüdülőhely építési terve miatt kezdődtek.
A beruházás támogatói között szerepel Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje is.
A helyi lakosok korábban a Reutersnek azt állították, hogy földjeiket jogtalanul értékesítették a projekt megvalósításához. A hírügynökség később arról számolt be, hogy a területeket eladó üzletembert kábítószer-kereskedelem gyanújával körözték az ügyészek. Az érintett ügyvédje tagadta a vádakat.
A Reuters nem talált bizonyítékot arra, hogy Kushner törvénytelenséget követett volna el. Az üzletember közvetlenül nem érintett a helyiek földvitájában, és nem válaszolt a hírügynökség megkereséseire.
Rama kormányát egy másik korrupciós ügy is érintette. Az ügyészség tavaly azzal vádolta meg a miniszterelnök-helyettest, hogy egyes vállalatokat előnyben részesített az építési megbízások odaítélésekor. A vádakat Rama és helyettese is tagadta.
Edi Rama segítséget ígért a megrongált vállalkozásoknak
A miniszterelnök szombaton személyesen kereste fel a tüntetésekben megrongált tiranai üzleteket, és bejelentette, hogy a kormány segítséget nyújt a károsult vállalkozásoknak – számolt be róla az Euro News.
Az érintettek az e-Albania elektronikus ügyintézési rendszerben, a „Dëmi im” (Az én károm) elnevezésű felületen jelenthetik be kárigényüket.
A vállalkozásoknak meg kell adniuk azonosító adataikat, valamint dokumentumokkal és fényképekkel kell igazolniuk a keletkezett károkat. Az adóhatóság tíz ellenőrző csoportot küld a helyszínekre, hogy felmérjék a kisvállalkozásokat ért veszteségeket.
Rama hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja a diákok és az albán állampolgárok tüntetéshez való jogát, ugyanakkor elítéli az erőszakot.
Kijelentette, hogy a maszkot viselő, üzleteket és más ingatlanokat megrongáló személyeknek felelniük kell tetteikért.
A fiatalok hangját, akik ma szükségét érzik annak, hogy tüntessenek, tisztelettel fogjuk meghallgatni”
– mondta.
A miniszterelnök hozzátette, hogy továbbra is az ország európai uniós csatlakozásán dolgozik, és célja, hogy Albánia 2030-ra az EU tagjává váljon.
A kormányfő szerint az elmúlt évtizedben jelentősen növekedett az ország gazdasági teljesítménye, bővült a turizmus és emelkedtek a bérek. Hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is biztosítani kívánja az állampolgárok munkához és oktatáshoz való jogát.
Franciaországban is hetek óta tartanak a diáktüntetések
Nemcsak Albániában, hanem Franciaországban is nagyszabású diáktüntetések zajlanak. A szeptember végén kezdődött tiltakozások résztvevői a tanárhiány, az oktatási intézmények romló állapota és az elégtelen finanszírozás miatt vonultak utcára.