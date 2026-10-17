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Albánia

Lángoló épületek, rengeteg sérült és több száz őrizetbe vétel – az albán diáktüntetések ellenére Edi Rama nem mond le

19 perce
Olvasási idő: 10 perc
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Ötödik napja tartanak az erőszakos összecsapások a tüntetők és a rendőrök között Tiranában. Az albán diáktüntetések hátterében a korrupció, a munkahelyhiány és a kormány politikájával szembeni elégedetlenség áll. A zavargásokat hónapokon át tartó, többnyire békés demonstrációk előzték meg, amelyeket egy vitatott tengerparti luxusberuházás terve váltott ki.
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Albániaerőszakdiáktüntetés

Az albán diáktüntetések során fiatal demonstrálók lepték el Tirana utcáit, ahol kormányzati épületeket és bankokat gyújtottak fel, valamint térkövekkel dobálták meg a rendőröket. A rendfenntartók könnygázt és vízágyúkat vetettek be a tömeg feloszlatására.

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Az albán diáktüntetések során több épületet felgyújtottak, üzleteket és kormányzati hivatalokat rongáltak meg
Fotó: ADNAN BECI / AFP

 

A rendőrség tájékoztatása szerint az őrizetbe vett 500 ember közül 330-at már szabadon engedtek. Az összecsapásokban 120 rendőr és 45 tüntető sérült meg, ugyanakkor a demonstrálók tényleges vesztesége ennél nagyobb lehet, mivel több sérülést nem jelentettek be.

Az albán diáktüntetések résztvevői Edi Rama lemondását követelik

A tiltakozók Edi Rama miniszterelnök távozását követelik, akinek kormányát az elmúlt időszakban több korrupciós botrány is érintette. A demonstrálók elégedetlenek a munkalehetőségek hiányával, a korrupcióval és azzal, hogy szerintük a politikai vezetés nem veszi figyelembe a fiatalok érdekeit.

Rama 2013 óta vezeti Albániát, és a 2025-ös parlamenti választásokon negyedik kormányfői ciklusára kapott felhatalmazást. A miniszterelnök tagadja, hogy törvénytelenséget követett volna el, és a Reutersnek kijelentette, hogy nem mond le.

A kormányokat demokratikus választások útján váltják le, és nálunk tavaly voltak választások, nem erőszakkal történik a kormányváltás

– hangsúlyozta.

A Reuters értékelése szerint a mostani tiltakozások jelentik az eddigi legnagyobb fenyegetést Rama hatalmára.

Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Diáktüntetés Tiranában, DiáktüntetésTiranában, demonstráció, Albánia
Galéria: Gyújtogatás, könnygáz és erőszak – képeken a tiranai diáktüntetés
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Összecsapásokba torkollott a diáktüntetés Tiranában a demonstrálók és a rendőrök között. Több mint hetvenen sérültek meg és közel száz embert vett őrizetbe a rendőrség

A miniszterelnök egykori szövetségese is csatlakozott a tüntetőkhöz

A demonstrálók között van a 25 éves Marjana Koceku parlamenti képviselő is, akit tavaly még maga Rama választott ki arra, hogy a Szocialista Párt színeiben induljon a választásokon. Koceku azóta független képviselőként politizál, és csatlakozott a miniszterelnök lemondását követelő fiatalokhoz.

A politikus pénteken a tüntetések helyszínén bírálta a kormány döntéseit, miközben a közelben a rendőrök könnygázt és vízágyúkat vetettek be.

Az ország csodálatos, de azok a hibás politikai döntések, amelyeket ez a politikai elit hozott, teljesen szembemennek mindazzal, amit az albán állampolgárok már régóta követelnek

– fogalmazott.

Koceku szerint nem egyetlen politikus vagy kormány, hanem az albán nép határozza meg az ország jövőjét.

Donald Trump vejének beruházása is szerepet játszott az elégedetlenségben

A mostani zavargásokat hónapokon át tartó, többnyire békés tüntetések előzték meg, amelyek egy dél-albániai luxusüdülőhely építési terve miatt kezdődtek.

A beruházás támogatói között szerepel Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje is.

A helyi lakosok korábban a Reutersnek azt állították, hogy földjeiket jogtalanul értékesítették a projekt megvalósításához. A hírügynökség később arról számolt be, hogy a területeket eladó üzletembert kábítószer-kereskedelem gyanújával körözték az ügyészek. Az érintett ügyvédje tagadta a vádakat.

A Reuters nem talált bizonyítékot arra, hogy Kushner törvénytelenséget követett volna el. Az üzletember közvetlenül nem érintett a helyiek földvitájában, és nem válaszolt a hírügynökség megkereséseire.

Rama kormányát egy másik korrupciós ügy is érintette. Az ügyészség tavaly azzal vádolta meg a miniszterelnök-helyettest, hogy egyes vállalatokat előnyben részesített az építési megbízások odaítélésekor. A vádakat Rama és helyettese is tagadta.

Edi Rama segítséget ígért a megrongált vállalkozásoknak

A miniszterelnök szombaton személyesen kereste fel a tüntetésekben megrongált tiranai üzleteket, és bejelentette, hogy a kormány segítséget nyújt a károsult vállalkozásoknak – számolt be róla az Euro News.

Az érintettek az e-Albania elektronikus ügyintézési rendszerben, a „Dëmi im” (Az én károm) elnevezésű felületen jelenthetik be kárigényüket.

A vállalkozásoknak meg kell adniuk azonosító adataikat, valamint dokumentumokkal és fényképekkel kell igazolniuk a keletkezett károkat. Az adóhatóság tíz ellenőrző csoportot küld a helyszínekre, hogy felmérjék a kisvállalkozásokat ért veszteségeket.

Rama hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja a diákok és az albán állampolgárok tüntetéshez való jogát, ugyanakkor elítéli az erőszakot.

Kijelentette, hogy a maszkot viselő, üzleteket és más ingatlanokat megrongáló személyeknek felelniük kell tetteikért.

A fiatalok hangját, akik ma szükségét érzik annak, hogy tüntessenek, tisztelettel fogjuk meghallgatni”

– mondta.

A miniszterelnök hozzátette, hogy továbbra is az ország európai uniós csatlakozásán dolgozik, és célja, hogy Albánia 2030-ra az EU tagjává váljon.

A kormányfő szerint az elmúlt évtizedben jelentősen növekedett az ország gazdasági teljesítménye, bővült a turizmus és emelkedtek a bérek. Hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is biztosítani kívánja az állampolgárok munkához és oktatáshoz való jogát.

Franciaországban is hetek óta tartanak a diáktüntetések

Nemcsak Albániában, hanem Franciaországban is nagyszabású diáktüntetések zajlanak. A szeptember végén kezdődött tiltakozások résztvevői a tanárhiány, az oktatási intézmények romló állapota és az elégtelen finanszírozás miatt vonultak utcára.

 

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