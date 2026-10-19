Hatalmas ragadozó végzett egy 71 éves horgásszal – a mentőegységek is veszélybe kerültek

Egy csaknem 3,7 méter hosszú aligátor támadt rá egy 71 éves horgászra pénteken az amerikai Florida államban. A halálos aligátortámadás az Orlando közelében található Winter Garden városában, az Apopka-tó partján történt. A mentőegységek megpróbálták kimenteni az áldozatot, azonban a vízben tartózkodó további aligátorok akadályozták a mentést – számolt be a Fox News.

Az aligátortámadás áldozata a tó partján horgászott

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Az áldozatot Steven Hamiltonként azonosították, aki a tó partján horgászott, amikor helyi idő szerint pénteken 17 óra körül megtámadta a ragadozó.

Jose Gainza, a helyi tűzoltóság vezetője a FOX 35 televíziónak elmondta, hogy a mentőegységek megpróbálták kimenteni a férfit, azonban a vízben lévő többi aligátor miatt nem tudták biztonságosan megközelíteni. Hamilton holttestét végül 19 óra körül sikerült kiemelni a vízből.

A floridai hal- és vadvédelmi bizottság (FWC) részvétét fejezte ki az áldozat családjának és hozzátartozóinak.

Befogták és elpusztították az aligátort

Michael Mason, Winter Garden rendőrfőnöke közölte, hogy a támadásért felelős aligátort befogták, majd elpusztították.

A rendőrfőnök szerint az Apopka-tóban rendkívül sok aligátor él, a hatóságoknak azonban a tragédia előtt nem volt tudomásuk arról, hogy az egyik állat a part közelében tartózkodik.

Michael Mason arra figyelmeztette a lakosságot, hogy a vadon élő állatok közelében fokozott óvatosságra van szükség.

Mindig figyeljenek a környezetükre, és ügyeljenek a biztonságukra

– hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy az aligátorok békésnek tűnhetnek, és Florida jelképei közé tartoznak, azonban veszélyesek lehetnek, ezért megfelelő távolságot kell tartani tőlük.

Idén már a második halálos aligátortámadás történt Floridában Az amerikai aligátorok Florida egész területén megtalálhatók, az emberek elleni támadások azonban viszonylag ritkák. A mostani tragédia idén már a második halálos aligátortámadás volt az államban. Júniusban egy 31 éves nő, Brittany Clark vesztette életét, miután egy aligátor megtámadta, miközben barátaival úszott az otthonához közeli Oviedo térségében.

A floridai hatóságok adatai szerint 1948 óta Steven Hamiltonnal együtt összesen 34 ember halt meg aligátortámadás következtében az államban.