Ezek lettek a világ legszebb állomásai 2026-ban – galéria

A rangos építészeti testület olyan állomásokat választott ki, amelyek a hatékony közlekedés mellett a helyi kultúrát, a fenntarthatóságot és az innovatív tervezést is képviselik.

Pokoli kapu és föld alatti múzeum is van a legszebb állomások között.

Fotó: / Shutterstock

Ezek a legszebb állomások

A római Colosseo–Fori Imperiali állomás több mint harminc méter mélyen, négy szinten terül el, az építkezéskor előkerült régészeti leleteknek köszönhetően pedig föld alatti múzeumként is működik. Nápolyban a Sir Anish Kapoor által tervezett Monte Sant’Angelo bejáratai a pokol kapuit, belső terei pedig a Vezúv gyomrát idézik. Rijádból két állomás is felkerült a listára:

a National Museum Station kék falai csillagos égboltra emlékeztetnek, míg a sivatagi dűnék ihlette Western Station üzleteknek és egy mecsetnek is helyet ad.

A Los Angeles-i LAX/Metro Transit Center természetes szellőzéssel, árnyékolókkal és napelemekkel csökkenti energiafelhasználását.