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vezúv

Ezek lettek a világ legszebb állomásai 2026-ban – galéria

36 perce
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Kihirdette 2026 legszebb állomásait a Prix Versailles francia építészeti szervezet. A hét díjazott közlekedési csomópont között föld alatti múzeum, vulkánt idéző metróállomás és sivatagi dűnék ihlette épület is szerepel.
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vezúvlegszebb állomásmúzeum

A rangos építészeti testület olyan állomásokat választott ki, amelyek a hatékony közlekedés mellett a helyi kultúrát, a fenntarthatóságot és az innovatív tervezést is képviselik.

állomások
Pokoli kapu és föld alatti múzeum is van a legszebb állomások között.
Fotó:   / Shutterstock

Ezek a legszebb állomások

A római Colosseo–Fori Imperiali állomás több mint harminc méter mélyen, négy szinten terül el, az építkezéskor előkerült régészeti leleteknek köszönhetően pedig föld alatti múzeumként is működik. Nápolyban a Sir Anish Kapoor által tervezett Monte Sant’Angelo bejáratai a pokol kapuit, belső terei pedig a Vezúv gyomrát idézik. Rijádból két állomás is felkerült a listára: 

a National Museum Station kék falai csillagos égboltra emlékeztetnek, míg a sivatagi dűnék ihlette Western Station üzleteknek és egy mecsetnek is helyet ad. 

A Los Angeles-i LAX/Metro Transit Center természetes szellőzéssel, árnyékolókkal és napelemekkel csökkenti energiafelhasználását.

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Galéria: Képeken a világ legszebb vasútállomásai
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A melbourne-i Town Hall állomás

 

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