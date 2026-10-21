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tanulmány

Hiába fekszel le időben, ezek a tényezők tönkretehetik az alvásodat

1 órája
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A klímaváltozás, az állandó online jelenlét és a műszakos munkavégzés együttesen rontja az alvás minőségét Európában – írja az Euronews a Journal of Sleep Research tanulmánya alapján. A kutatók szerint a problémát már nem lehet kizárólag egyéni életmódváltással kezelni.
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tanulmányalvásklímaváltozás

A melegebb éjszakák megnehezítik a szervezet lehűlését, ezért később alhatunk el, és gyakrabban ébredhetünk fel. A városi zaj, a légszennyezés és az éjszakai mesterséges fény tovább ronthatja az alvást.

alvás
Az alvás új ellenségeire figyelmeztetnek a kutatók.
Fotó: EUGENIO MARONGIU / Connect Images

A klímaváltozás az alvás minőségét is ronthatja

A hatások nem mindenkit érintenek egyformán. A rosszul szigetelt vagy túlzsúfolt lakásokban élők, illetve azok, akik nem engedhetik meg maguknak a hűtést, nagyobb veszélynek vannak kitéve.

Gondot okozhatnak az alvásfigyelő alkalmazások is. Bár hasznos adatokat szolgáltathatnak, pontatlanságuk indokolatlan szorongást válthat ki. A kutatók külön figyelmeztetnek a tökéletes alvási értékek kényszeres hajszolásának veszélyeire és a közösségi médiában terjedő, nem bizonyított módszerekre.

Európában a munkavállalók becslések szerint 21 százaléka dolgozik műszakos rendben. A tanulmány készítői kiszámíthatóbb beosztásokat, erősebb munkavállalói védelmet és az esti munkahelyi üzenetek visszaszorítását sürgetik.

 

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