Azt hitték, megtalálták Amelia Earhart repülőgépének roncsát, de óriásit tévedtek

Hiába utazott egy 17 fős amerikai expedíció a Csendes-óceán egyik távoli szigetére, nem sikerült közelebb jutni Amelia Earhart rejtélyes eltűnésének megoldásához. A kutatók egy repülőgép roncsának vélt alakzat miatt indultak útnak, ám a helyszínen kiderült, hogy csupán partra sodródott fák látszanak a felvételeken – adta hírül a The Guardian.

Amelia Earhart amerikai pilóta az 1930-as években, repülőgépe pilótafülkéjében

Fotó: AFP

Egy különös fényjelenség keltette fel a kutatók figyelmét

Az expedíció a Kiribatihoz tartozó, lakatlan Nikumaroro szigetére érkezett, miután 2020-as műholdfelvételeken egy hosszúkás, fehér tárgyat fedeztek fel a sekély vízben. Richard Pettigrew, az Archaeological Legacy Institute nonprofit szervezet vezetője további légi felvételeket is talált, amelyeken szerinte egy fémszerű csillanás volt látható.

A 17 fős csapat többnapos hajóút után négy napon át vizsgálta a területet, fémdetektorokat is használva.

A kutatást a rossz időjárás is nehezítette, éjszakánként pedig részben a hajón maradtak a hatalmas kókuszrákok miatt, amelyek élelem után kutatva az emberek közelébe merészkednek.

A Purdue Egyetem hétfőn közölte, hogy a rejtélyes alakzatot nagy valószínűséggel a homokos földnyelvre sodródott fák alkotják. A fémesnek tűnő csillogásért egy karbonátos bevonat felelt.

Sajnos nem sikerült megtalálnunk azt a perdöntő bizonyítékot, amely mindent tisztázott volna

– mondta Steve Schultz, az egyetem munkatársa.

Közel kilencven éve nem tudni, mi történt a pilótával

Amelia Earhart és navigátora, Fred Noonan 1937-ben tűnt el, miközben az Egyenlítő mentén próbálták körberepülni a Földet. Az ügy azóta a repüléstörténet egyik legismertebb rejtélyévé vált, Nikumaroro pedig a lehetséges kényszerleszállás helyszínei között is felmerült.

Korábbi expedíciók során egy hajótörött táborának nyomaira, egy 1930-as évekből származó női cipőre és egy szeplők halványítására szolgáló kozmetikai krém üvegének darabjaira is bukkantak a szigeten.

Egyes kutatók szerint ezek a leletek kapcsolatban állhatnak Earharttal, de erre mindeddig nem találtak egyértelmű bizonyítékot.

A mostani kutatást részben az indianai Purdue Egyetem finanszírozta. Az intézményhez Earhartot szakmai kapcsolat is fűzte: korábban ott tanított, fiatal női pilótákat mentorált, és az egyetem a Lockheed Electra 10-E típusú repülőgépének átalakítását is támogatta.

Az Atlanti-óceánt első nőként egyedül, leszállás nélkül átrepülő pilóta eltűnésére azóta számos magyarázat született. Felmerült, hogy japán fogságba esett, vagy túlélte a kényszerleszállást, és később más néven élt tovább.

Egyik elméletet sem sikerült bizonyítani.