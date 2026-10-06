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japánban

Egy nő holttestét találták meg a hotelben, bekérették az amerikai nagykövetet

1 órája
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Gyilkosság történt szombaton Japánban. Egy 39 éves nőt holtan találtak egy okinavai hotelben. A rendőrség egy amerikai tengerészgyalogost gyanúsít, aki aznap együtt volt az áldozattal, az eset után pedig Japán bekérette az Egyesült Államok nagykövetét.
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japánbanamerikaigyilkosságkatona

Őrizetbe vettek egy 20 éves amerikai tengerészgyalogost Japánban, miután egy 39 éves nőt holtan találtak egy okinavai szállodában. A katonát azzal gyanúsítják, hogy kirabolta és megölte az áldozatot.

Gyilkosság történt Japánban: bekérették az amerikai nagykövete
Gyilkosság történt Japánban: bekérették az amerikai nagykövetet (Illusztráció) Fotó: unsplash.com

Devin Jacob Ballard a Futenma amerikai légibázison szolgált. Az okinavai rendőrség szerint a térfigyelő kamerákon egy olyan férfi látható, akit a gyanúsítottként azonosítottak: Anna Yagival együtt ment be a Naha városában található hotelbe, később azonban már egyedül távozott. A 20 éves amerikai katonát szombat késő este vették őrizetbe, miután egy rendőr meglátta, amint egyedül sétál a város szórakozónegyedében. A gyanú szerint elvette a nő pénztárcáját és hátizsákját is. Az áldozaton fojtogatásra utaló sérüléseket találtak.

Bekérették az amerikai nagykövetet a gyilkosság után

Az ügy Okinaván különösen nagy felháborodást váltott ki, ahol hosszú ideje vita övezi az amerikai katonai bázisokat és az ott szolgáló katonák magatartását. Genta Koja okinavai kormányzó elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és az amerikai katonák fegyelmezését is bírálta.

Japánban mintegy 50 ezer amerikai katona állomásozik, körülbelül a felük Okinaván. Sanae Takaichi miniszterelnök teljes együttműködést követelt az Egyesült Államoktól, Toshimitsu Motegi külügyminiszter pedig bekérette George Glass amerikai nagykövetet – írja a Sky News.

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