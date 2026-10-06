Egy nő holttestét találták meg a hotelben, bekérették az amerikai nagykövetet

Bekérették az amerikai nagykövetet a gyilkosság után

Az ügy Okinaván különösen nagy felháborodást váltott ki, ahol hosszú ideje vita övezi az amerikai katonai bázisokat és az ott szolgáló katonák magatartását. Genta Koja okinavai kormányzó elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és az amerikai katonák fegyelmezését is bírálta.

Japánban mintegy 50 ezer amerikai katona állomásozik, körülbelül a felük Okinaván. Sanae Takaichi miniszterelnök teljes együttműködést követelt az Egyesült Államoktól, Toshimitsu Motegi külügyminiszter pedig bekérette George Glass amerikai nagykövetet – írja a Sky News.

Állami alkalmazottat lőttek le, miközben barátaival rollerezett

Barátaival elektromos rollerezett egy 29 éves amerikai parti őrségi tiszt, amikor szóváltásba keveredett egy autó utasaival Washington államban. A közúti konfliktus röviddel később tragikus fordulatot vett: a férfit mellkason lőtték, a jármű pedig elhajtott a helyszínről.

Rejtélyes katonai repülőgépek húztak el Magyarország felett – le is fotózták az egyiket

Három különleges amerikai katonai repülőgép jelent meg vasárnap Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felett. A gépek egymást követve, szinte pontosan ugyanazon az útvonalon haladtak át Tiszalök térségén, egyiküket le is fotózták.