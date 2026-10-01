Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
műtét

Műtéti horror: rossz lábat amputáltak egy idős nőnek, majd a másikat is elveszítette

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hiába jelölték meg a megfelelő lábat, és hiába végeztek több biztonsági ellenőrzést, az orvosok mégis a másik végtagot amputálták. A beteg később mindkét lábát elveszítette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
műtétlábát amputáltákrákos megbetegedés

Sharon Jacksnek egy rákos megbetegedés miatt a jobb alsó végtagján kellett volna műtétet végrehajtani, az orvosok azonban a biztonsági ellenőrzések ellenére a bal lábát amputálták. A 74 éves ohiói nő később a másik végtagját is elveszítette – olvasható a Heute oldalán

amputál
Egy 74 éves nőnek a rák miatt beteg jobb lábát kellett volna megoperálni, az orvosok azonban a bal lábát amputálták.
Fotó: AFP

A műtétet 2025 szeptemberében végezték el. 

Bár a sebész egyértelműen megjelölte a jobb lábat, a műtéthez mégis a másik oldalt készítették elő és takarták le, a nyomókötést pedig azon a combon helyezték fel.

Többször is ellenőrizték, mégis megtörtént a hiba

A beteg dokumentációjában két úgynevezett „time-out” ellenőrzést is rögzítettek, amelyek során a beavatkozás előtt a beteget és a műtéti területet is meg kellett volna erősíteniük. Ennek ellenére az ép bal lábat amputálták.

A rákos megbetegedés miatt eredetileg kezelt jobb alsó végtagot később szintén eltávolították.

Jacks így mindkét lábát elveszítette.

Ügyvédje szerint több egészségügyi dolgozó is súlyos hibát követett el. A család kártérítést és büntető jellegű kártérítést követel, többek között a fájdalom, a lelki megterhelés, a kezelési költségek és az életminőség romlása miatt.

A kórház elismerte: rossz végtagot amputáltak

A Selby General Hospital közölte: 

belső vizsgálatuk megerősítette, hogy megelőzhető esemény történt, és nem tartották be az előírt műtéti eljárásokat.

Az érintett személyek már nem dolgoznak az egészségügyi intézményben, a műtői személyzet számára pedig kötelező továbbképzést vezettek be.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!