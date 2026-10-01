Műtéti horror: rossz lábat amputáltak egy idős nőnek, majd a másikat is elveszítette

Sharon Jacksnek egy rákos megbetegedés miatt a jobb alsó végtagján kellett volna műtétet végrehajtani, az orvosok azonban a biztonsági ellenőrzések ellenére a bal lábát amputálták. A 74 éves ohiói nő később a másik végtagját is elveszítette – olvasható a Heute oldalán.
A műtétet 2025 szeptemberében végezték el.
Bár a sebész egyértelműen megjelölte a jobb lábat, a műtéthez mégis a másik oldalt készítették elő és takarták le, a nyomókötést pedig azon a combon helyezték fel.
Többször is ellenőrizték, mégis megtörtént a hiba
A beteg dokumentációjában két úgynevezett „time-out” ellenőrzést is rögzítettek, amelyek során a beavatkozás előtt a beteget és a műtéti területet is meg kellett volna erősíteniük. Ennek ellenére az ép bal lábat amputálták.
A rákos megbetegedés miatt eredetileg kezelt jobb alsó végtagot később szintén eltávolították.
Jacks így mindkét lábát elveszítette.
Ügyvédje szerint több egészségügyi dolgozó is súlyos hibát követett el. A család kártérítést és büntető jellegű kártérítést követel, többek között a fájdalom, a lelki megterhelés, a kezelési költségek és az életminőség romlása miatt.
A kórház elismerte: rossz végtagot amputáltak
A Selby General Hospital közölte:
belső vizsgálatuk megerősítette, hogy megelőzhető esemény történt, és nem tartották be az előírt műtéti eljárásokat.
Az érintett személyek már nem dolgoznak az egészségügyi intézményben, a műtői személyzet számára pedig kötelező továbbképzést vezettek be.