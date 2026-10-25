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ápolónő

Kiszolgáltatott betegével létesített szexuális kapcsolatot a kórházban az ápolónő – lebukása után hazudott is róla

11 perce
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Súlyos szakmai vétséget állapítottak meg egy brit ápolónő ügyében, aki a vizsgálat szerint intim kapcsolatba került egy különösen kiszolgáltatott beteggel. Keary-Erin Carrington ápolónő megadta a férfinak a telefonszámát, szexuális üzeneteket váltott vele, és a vádak szerint még hotelszobát is foglalt, hogy együtt töltsék az egyik szabadnapját. Amikor munkáltatója kérdőre vonta, többször is tagadta, hogy bármi helytelen történt volna.
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ápolónővizsgálatszexuális kapcsolatbetegkórház

Felfüggesztettek egy ápolónőt, miután kiderült, hogy félrevezette munkáltatóját, és helytelen módon, intim szándékkal közeledett egy kiszolgáltatott helyzetben lévő beteghez annak kórházi szobájában. 

Szexuális kapcsolatba került betegével az ápolónő, hotelszobát is foglalt
Szexuális kapcsolatba került betegével az ápolónő, hotelszobát is foglalt Fotó: magnific.com
  • Egy brit ápolónő intim kapcsolatba került egy különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő beteggel.
  • Carrington megadta neki a privát telefonszámát, és szexuális tartalmú üzeneteket váltottak.
  • A vád szerint az egyik szabadnapjára hotelszobát is foglalt, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek.
  • Az ápolónő később többször félrevezette munkáltatóját, és a betegre próbálta hárítani a felelősséget.
  • A fegyelmi testület súlyos szakmai vétséget állapított meg; ha Carrington nem fellebbez, törlik az ápolói nyilvántartásból.

Szexuális kapcsolatba került betegével az ápolónő, hotelszobát is foglalt

Keary-Erin Carrington a telefonszámát is megadta a férfinak, sőt a vádak szerint egyik szabadnapjára még hotelszobát is foglalt, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen vele.

A University Hospital Southampton NHS Foundation Trust alkalmazásában álló Carrington később hazudott a beteggel fenntartott kapcsolatáról. A fegyelmi eljárás során elhangzottak szerint azt állította munkáltatójának, hogy a férfi kereste meg őt a közösségi médiában, és a munkahelyén kívül nem tartotta vele a kapcsolatot.

Az ápolónő ugyanakkor számos ellene felhozott vádat elismert. Egyebek mellett azt, hogy megadta a betegnek a személyes telefonszámát, felvette vele a kapcsolatot a közösségi médiában, szexuális jellegű kapcsolatba került vele az egészségügyi intézmény területén, valamint azt mondta a férfinak, hogy szereti.

A meghallgatáson nem nevezték meg pontosan, melyik intézményben történtek az esetek. Az érintett NHS-tröszt öt kórházat – köztük a Southampton General Hospitalt – és egy szülészeti központot működtet.

A beteget 2023 augusztusában szállították át az egészségügyi tröszt egyik intézményébe, ahol várhatóan hosszabb ideig kellett maradnia. A Nursing and Midwifery Council (NMC) fegyelmi testülete előtt elhangzott, hogy a férfi saját beszámolója szerint az osztályon töltött idő alatt sokat küzdött önsértéssel, ezért különösen kiszolgáltatott betegnek számított.

A meghallgatáson kizárólag „A betegként” említett férfi Carringtonra támaszkodott abban, hogy magabiztosabban mozogjon az osztályon és kapcsolatot tudjon teremteni másokkal.

Az ápolónő megadta neki a telefonszámát, ezt követően pedig szexuális tartalmú üzeneteket váltottak. A fegyelmi eljárás során az is elhangzott, hogy „a vád szerint később Carrington az egyik szabadnapjára hotelszobát foglalt kettőjüknek, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek”.

2023. november 5-én Carrington eseményjelentést nyújtott be munkáltatójának, amelyben azt állította, hogy a kapcsolatot az A beteg kezdeményezte. A fegyelmi testület szerint ez komoly kísérlet volt arra, hogy félrevezesse munkáltatóját, és A betegre hárítsa a felelősséget. A személyzet tagjaiban akkor merült fel a gyanú, amikor látták, amint a beteg üzenetet kap Carringtontól. Aggályosnak találták azt is, hogy az ápolónő feltűnően sok időt töltött a férfival.

A meghallgatáson elhangzott, hogy Carringtont munkáltatója többször is egyenesen szembesítette a gyanúval, ő azonban minden alkalommal tagadta, hogy bármi helytelen történt volna. A fegyelmi testület végül úgy ítélte meg, hogy az ápolónő súlyos szakmai vétséget követett el.

A döntés értelmében Carringtont ideiglenesen 18 hónapra felfüggesztették, így ez idő alatt nem dolgozhat ápolóként. Az ideiglenes intézkedés egyúttal lehetőséget biztosít számára arra, hogy fellebbezzen a döntés ellen.

Amennyiben 28 napon belül nem nyújt be fellebbezést, a felfüggesztés helyébe a szakmai nyilvántartásból való törlés lép. Ez azt jelenti, hogy Carringtont eltávolítják az ápolói nyilvántartásból, és a továbbiakban nem dolgozhat ápolóként – írja a Daily Star

 

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