Kiszolgáltatott betegével létesített szexuális kapcsolatot a kórházban az ápolónő – lebukása után hazudott is róla

Felfüggesztettek egy ápolónőt, miután kiderült, hogy félrevezette munkáltatóját, és helytelen módon, intim szándékkal közeledett egy kiszolgáltatott helyzetben lévő beteghez annak kórházi szobájában.
- Egy brit ápolónő intim kapcsolatba került egy különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő beteggel.
- Carrington megadta neki a privát telefonszámát, és szexuális tartalmú üzeneteket váltottak.
- A vád szerint az egyik szabadnapjára hotelszobát is foglalt, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek.
- Az ápolónő később többször félrevezette munkáltatóját, és a betegre próbálta hárítani a felelősséget.
- A fegyelmi testület súlyos szakmai vétséget állapított meg; ha Carrington nem fellebbez, törlik az ápolói nyilvántartásból.
Szexuális kapcsolatba került betegével az ápolónő, hotelszobát is foglalt
Keary-Erin Carrington a telefonszámát is megadta a férfinak, sőt a vádak szerint egyik szabadnapjára még hotelszobát is foglalt, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen vele.
A University Hospital Southampton NHS Foundation Trust alkalmazásában álló Carrington később hazudott a beteggel fenntartott kapcsolatáról. A fegyelmi eljárás során elhangzottak szerint azt állította munkáltatójának, hogy a férfi kereste meg őt a közösségi médiában, és a munkahelyén kívül nem tartotta vele a kapcsolatot.
Az ápolónő ugyanakkor számos ellene felhozott vádat elismert. Egyebek mellett azt, hogy megadta a betegnek a személyes telefonszámát, felvette vele a kapcsolatot a közösségi médiában, szexuális jellegű kapcsolatba került vele az egészségügyi intézmény területén, valamint azt mondta a férfinak, hogy szereti.
A meghallgatáson nem nevezték meg pontosan, melyik intézményben történtek az esetek. Az érintett NHS-tröszt öt kórházat – köztük a Southampton General Hospitalt – és egy szülészeti központot működtet.
A beteget 2023 augusztusában szállították át az egészségügyi tröszt egyik intézményébe, ahol várhatóan hosszabb ideig kellett maradnia. A Nursing and Midwifery Council (NMC) fegyelmi testülete előtt elhangzott, hogy a férfi saját beszámolója szerint az osztályon töltött idő alatt sokat küzdött önsértéssel, ezért különösen kiszolgáltatott betegnek számított.
A meghallgatáson kizárólag „A betegként” említett férfi Carringtonra támaszkodott abban, hogy magabiztosabban mozogjon az osztályon és kapcsolatot tudjon teremteni másokkal.
Az ápolónő megadta neki a telefonszámát, ezt követően pedig szexuális tartalmú üzeneteket váltottak. A fegyelmi eljárás során az is elhangzott, hogy „a vád szerint később Carrington az egyik szabadnapjára hotelszobát foglalt kettőjüknek, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek”.
2023. november 5-én Carrington eseményjelentést nyújtott be munkáltatójának, amelyben azt állította, hogy a kapcsolatot az A beteg kezdeményezte. A fegyelmi testület szerint ez komoly kísérlet volt arra, hogy félrevezesse munkáltatóját, és A betegre hárítsa a felelősséget. A személyzet tagjaiban akkor merült fel a gyanú, amikor látták, amint a beteg üzenetet kap Carringtontól. Aggályosnak találták azt is, hogy az ápolónő feltűnően sok időt töltött a férfival.
A meghallgatáson elhangzott, hogy Carringtont munkáltatója többször is egyenesen szembesítette a gyanúval, ő azonban minden alkalommal tagadta, hogy bármi helytelen történt volna. A fegyelmi testület végül úgy ítélte meg, hogy az ápolónő súlyos szakmai vétséget követett el.
A döntés értelmében Carringtont ideiglenesen 18 hónapra felfüggesztették, így ez idő alatt nem dolgozhat ápolóként. Az ideiglenes intézkedés egyúttal lehetőséget biztosít számára arra, hogy fellebbezzen a döntés ellen.
Amennyiben 28 napon belül nem nyújt be fellebbezést, a felfüggesztés helyébe a szakmai nyilvántartásból való törlés lép. Ez azt jelenti, hogy Carringtont eltávolítják az ápolói nyilvántartásból, és a továbbiakban nem dolgozhat ápolóként – írja a Daily Star.