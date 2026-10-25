Kiszolgáltatott betegével létesített szexuális kapcsolatot a kórházban az ápolónő – lebukása után hazudott is róla

Felfüggesztettek egy ápolónőt, miután kiderült, hogy félrevezette munkáltatóját, és helytelen módon, intim szándékkal közeledett egy kiszolgáltatott helyzetben lévő beteghez annak kórházi szobájában.

Szexuális kapcsolatba került betegével az ápolónő, hotelszobát is foglalt Fotó: magnific.com

Egy brit ápolónő intim kapcsolatba került egy különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő beteggel.

Carrington megadta neki a privát telefonszámát, és szexuális tartalmú üzeneteket váltottak.

A vád szerint az egyik szabadnapjára hotelszobát is foglalt, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek.

Az ápolónő később többször félrevezette munkáltatóját, és a betegre próbálta hárítani a felelősséget.

A fegyelmi testület súlyos szakmai vétséget állapított meg; ha Carrington nem fellebbez, törlik az ápolói nyilvántartásból.

Szexuális kapcsolatba került betegével az ápolónő, hotelszobát is foglalt

Keary-Erin Carrington a telefonszámát is megadta a férfinak, sőt a vádak szerint egyik szabadnapjára még hotelszobát is foglalt, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen vele.

A University Hospital Southampton NHS Foundation Trust alkalmazásában álló Carrington később hazudott a beteggel fenntartott kapcsolatáról. A fegyelmi eljárás során elhangzottak szerint azt állította munkáltatójának, hogy a férfi kereste meg őt a közösségi médiában, és a munkahelyén kívül nem tartotta vele a kapcsolatot.

Az ápolónő ugyanakkor számos ellene felhozott vádat elismert. Egyebek mellett azt, hogy megadta a betegnek a személyes telefonszámát, felvette vele a kapcsolatot a közösségi médiában, szexuális jellegű kapcsolatba került vele az egészségügyi intézmény területén, valamint azt mondta a férfinak, hogy szereti.

A meghallgatáson nem nevezték meg pontosan, melyik intézményben történtek az esetek. Az érintett NHS-tröszt öt kórházat – köztük a Southampton General Hospitalt – és egy szülészeti központot működtet.

A beteget 2023 augusztusában szállították át az egészségügyi tröszt egyik intézményébe, ahol várhatóan hosszabb ideig kellett maradnia. A Nursing and Midwifery Council (NMC) fegyelmi testülete előtt elhangzott, hogy a férfi saját beszámolója szerint az osztályon töltött idő alatt sokat küzdött önsértéssel, ezért különösen kiszolgáltatott betegnek számított.