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Arad

Felakasztotta magát egy rab az aradi börtönben, megrázó részletek derültek ki

1 órája
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Holtan találtak egy 31 éves fogvatartottat szerda este egy erdélyi büntetés-végrehajtási intézetben. Az aradi börtön személyzete azonnal megkezdte az újraélesztést, a férfi életét azonban már nem tudták megmenteni. Az első vizsgálatok alapján öngyilkosság történhetett.
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Aradbörtönhalott

Az aradi börtön egyik cellájában holtan találtak egy 31 éves férfit szerda este, nem sokkal helyi idő szerint 22 óra előtt. A fogvatartott nemi erőszak miatt kiszabott, 16 év és nyolc hónapos szabadságvesztését töltötte. Az első vizsgálatok alapján a férfi felakasztotta magát – számolt be róla a Maszol.

Az aradi börtönben történt haláleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják
Az aradi börtönben történt haláleset körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják
Fotó: Unsplash / Illusztráció

Andrei Băețan, a büntetés-végrehajtási intézet szóvivője csütörtökön közölte, hogy a személyzet a történtek észlelése után azonnal megkezdte az életmentést. Az újraélesztést később a rohammentő-szolgálat (SMURD) egészségügyi dolgozói folytatták, de a férfi életét már nem tudták megmenteni.

Az aradi börtön fogvatartottja levelet hagyott hátra

A szóvivő tájékoztatása szerint a férfi egyedül tartózkodott a cellájában, és az intézmény nyilvántartásában nem szerepelt az öngyilkossági kockázatú fogvatartottak között.

Az Agerpresnek nyilatkozó nyomozói források szerint a 31 éves férfi búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben arról írt, hogy nehezen tudott alkalmazkodni a börtönélethez, és hiányzott neki a családja.

A halálesetet a jogszabályoknak megfelelően jelentették a szabadságvesztés végrehajtását felügyelő bírónak, a Büntetés-végrehajtási Intézetek Országos Igazgatóságának és az illetékes ügyészségnek. A történtekről az elhunyt hozzátartozóit is értesítették.

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