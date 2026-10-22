Felakasztotta magát egy rab az aradi börtönben, megrázó részletek derültek ki

Az aradi börtön egyik cellájában holtan találtak egy 31 éves férfit szerda este, nem sokkal helyi idő szerint 22 óra előtt. A fogvatartott nemi erőszak miatt kiszabott, 16 év és nyolc hónapos szabadságvesztését töltötte. Az első vizsgálatok alapján a férfi felakasztotta magát – számolt be róla a Maszol.
Andrei Băețan, a büntetés-végrehajtási intézet szóvivője csütörtökön közölte, hogy a személyzet a történtek észlelése után azonnal megkezdte az életmentést. Az újraélesztést később a rohammentő-szolgálat (SMURD) egészségügyi dolgozói folytatták, de a férfi életét már nem tudták megmenteni.
Az aradi börtön fogvatartottja levelet hagyott hátra
A szóvivő tájékoztatása szerint a férfi egyedül tartózkodott a cellájában, és az intézmény nyilvántartásában nem szerepelt az öngyilkossági kockázatú fogvatartottak között.
Az Agerpresnek nyilatkozó nyomozói források szerint a 31 éves férfi búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben arról írt, hogy nehezen tudott alkalmazkodni a börtönélethez, és hiányzott neki a családja.
A halálesetet a jogszabályoknak megfelelően jelentették a szabadságvesztés végrehajtását felügyelő bírónak, a Büntetés-végrehajtási Intézetek Országos Igazgatóságának és az illetékes ügyészségnek. A történtekről az elhunyt hozzátartozóit is értesítették.
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