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aranyrög

Rendkívüli aranyrögre bukkant egy férfi – elképesztő összeget kaphat érte

49 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Egy ausztrál férfi napokon át kutatott fémdetektorával az ország egyik elhagyatott vidékén, amikor váratlanul különös jelzésre lett figyelmes. A készülék eleinte alig érzékelhető jelet adott, ám a férfi hamarosan olyan aranyrögre bukkant, amelynek láttán maga sem hitt a szemének.
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aranyrögaranyásóAusztráliafelfedezés

Egy több mint 1,2 kilogrammos, mintegy 150 ezer ausztrál dollár (közel 35 millió forint) értékű aranyrög került elő Ausztráliában, Új-Dél-Wales állam északnyugati részén, Tibooburra közelében. A nevét elhallgató aranyásó a Mount Stuart Station területén kutatott, amikor fémdetektora gyenge jelzést adott. A férfi kis híján elsétált a rendkívül értékes lelet mellett – számolt be róla az ausztrál ABC.

A megtalált aranyrög mintegy 940 gramm tiszta aranyat tartalmaz
A megtalált aranyrög mintegy 940 gramm tiszta aranyat tartalmaz (A kép illusztráció)
Fotó:  Unsplash

A férfi már napok óta járta a környéket Gold Monster 2000 típusú fémdetektorával, amikor a készülék halvány jelzést adott. Ahogy azonban ásni kezdett, a jel egyre erősebbé vált.

Elmondása szerint a fémdetektor kezdetben nem jelzett különösebben erősen, de körülbelül tíz centiméteres mélységnél már szinte visított. Néhány mozdulat után egy élénksárga foltot pillantott meg a gödör alján.

A férfi, aki évek óta foglalkozik aranykereséssel, a különleges leletet Tibooburra Spudnak nevezte el. Mint mondta, a kutatás során rendszerint régi ólomlövedékeket, szögeket, patkókat és egyéb fémtárgyakat találnak, ezért a mostani felfedezés őt is meglepte.

Jelentős összeget fizethetnek a különleges aranyrögért

A vizsgálatok szerint a kvarccal tarkított aranyrög tömege 1218 gramm, amelyből körülbelül 940 gramm tiszta arany.

A lelet értékét 150–160 ezer ausztrál dollárra (mintegy 35–37 millió forintra) becsülik, a megtalálója azonban úgy véli, hogy egy gyűjtő akár 200 ezer ausztrál dollárt (körülbelül 46 millió forintot) is fizethet érte.

A felfedezés pillanatait videó is megörökítette. A felvételen az aranyásó nevetve, hitetlenkedve és káromkodva reagál, miközben eltávolítja a földet a hatalmas aranyrögről.

Ezt nézzétek meg! Nem hiszem el! Úristen, ez tömör arany! 

– kiáltotta a férfi.

A megtaláló azt is megjegyezte, hogy a lelet meglepően közel, mindössze körülbelül 40 centiméterre volt a felszíntől.

Rendkívül ritka az ekkora aranylelet

Greg Spangler, aki mintegy húsz éve értékesít aranykereső felszereléseket Broken Hill városában, az ABC-nek elmondta, hogy az ilyen súlyú aranyrögök rendkívül ritkák.

A szakember szerint az aranykeresők körében létezik egy tréfásan „Unciaklubnak” nevezett közösség, a kilogrammos nagyságrendű leleteket találók azonban már jóval szűkebb körhöz tartoznak.

A felfedezés idején az arany ára továbbra is magas volt. A nemesfém januárban csaknem 8000 ausztrál dolláros unciánkénti árat ért el, azóta azonban mintegy 5700 ausztrál dollárra mérséklődött. Egy troy uncia 31,1 grammnak felel meg.

Spangler hangsúlyozta, hogy az aranykeresés nem kizárólag a lehetséges anyagi haszon miatt népszerű. Elmondása szerint a természetben töltött idő, a nyugalom és a napfelkelte látványa önmagában is vonzóvá teszi ezt a tevékenységet, amelybe akár az egész család bekapcsolódhat.

 

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