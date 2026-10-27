Rendkívüli aranyrögre bukkant egy férfi – elképesztő összeget kaphat érte

Egy több mint 1,2 kilogrammos, mintegy 150 ezer ausztrál dollár (közel 35 millió forint) értékű aranyrög került elő Ausztráliában, Új-Dél-Wales állam északnyugati részén, Tibooburra közelében. A nevét elhallgató aranyásó a Mount Stuart Station területén kutatott, amikor fémdetektora gyenge jelzést adott. A férfi kis híján elsétált a rendkívül értékes lelet mellett – számolt be róla az ausztrál ABC.

A megtalált aranyrög mintegy 940 gramm tiszta aranyat tartalmaz (A kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

A férfi már napok óta járta a környéket Gold Monster 2000 típusú fémdetektorával, amikor a készülék halvány jelzést adott. Ahogy azonban ásni kezdett, a jel egyre erősebbé vált.

Elmondása szerint a fémdetektor kezdetben nem jelzett különösebben erősen, de körülbelül tíz centiméteres mélységnél már szinte visított. Néhány mozdulat után egy élénksárga foltot pillantott meg a gödör alján.

A férfi, aki évek óta foglalkozik aranykereséssel, a különleges leletet Tibooburra Spudnak nevezte el. Mint mondta, a kutatás során rendszerint régi ólomlövedékeket, szögeket, patkókat és egyéb fémtárgyakat találnak, ezért a mostani felfedezés őt is meglepte.

Jelentős összeget fizethetnek a különleges aranyrögért

A vizsgálatok szerint a kvarccal tarkított aranyrög tömege 1218 gramm, amelyből körülbelül 940 gramm tiszta arany.

A lelet értékét 150–160 ezer ausztrál dollárra (mintegy 35–37 millió forintra) becsülik, a megtalálója azonban úgy véli, hogy egy gyűjtő akár 200 ezer ausztrál dollárt (körülbelül 46 millió forintot) is fizethet érte.

A felfedezés pillanatait videó is megörökítette. A felvételen az aranyásó nevetve, hitetlenkedve és káromkodva reagál, miközben eltávolítja a földet a hatalmas aranyrögről.

Ezt nézzétek meg! Nem hiszem el! Úristen, ez tömör arany!

– kiáltotta a férfi.

A megtaláló azt is megjegyezte, hogy a lelet meglepően közel, mindössze körülbelül 40 centiméterre volt a felszíntől.

Rendkívül ritka az ekkora aranylelet

Greg Spangler, aki mintegy húsz éve értékesít aranykereső felszereléseket Broken Hill városában, az ABC-nek elmondta, hogy az ilyen súlyú aranyrögök rendkívül ritkák.