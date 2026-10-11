Leszakadt egy áruház mennyezete, több tucat ember megsérült

A baleset szombat délelőtt történt a dél-koreai Tegu városában lévő áruházban. A mennyezet egy négyszintes épület második emeletén szakadt le, ahol egy időseknek szervezett konyhaieszköz-bemutatót tartottak.
A lehulló mennyezetdarabok 38 embernek okoztak könnyebb sérüléseket, például horzsolásokat.
A tűzoltóság tájékoztatása szerint közülük kilencen szorultak kórházi ellátásra, de senki sem volt kritikus állapotban.
Mentők kutattak a törmelék között
A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek, hogy átvizsgálják a törmelékkel borított területet, és meggyőződjenek arról, hogy nem maradt-e valaki a leomlott mennyezeti elemek alatt.
A tűzoltók végül nem találtak további sérülteket.
A baleset okát egyelőre nem tisztázták. A hatóságok azt vizsgálják, mi vezethetett a mennyezet egy részének leszakadásához – írja az ABC News.
I Dzsemjong (Lee Jae Myung) dél-koreai elnök arra utasította az illetékes szerveket, hogy tegyenek meg mindent az érintettek biztonságáért, és gondoskodjanak a történtek alapos kivizsgálásáról.
A hatóságok a vizsgálat során azt is tisztázni akarják, hogy fennálltak-e szerkezeti problémák, illetve betartották-e a szükséges biztonsági előírásokat. Egyelőre nem közöltek információt arról, hogy a mennyezet állapota korábban okozott-e problémát.
Ráomlott az áruház teteje a vásárlókra, óriási a pusztítás – videó
Pánik tört ki egy New Jersey-i nagyáruházban, amikor a heves esőzéstől beszakadt az épület tetejének egy része. A tetőomlás miatt nagy erőkkel vonultak ki a mentők, miközben a speciális egységek elkezdték átvizsgálni az életveszélyessé vált épületet.