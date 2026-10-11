Leszakadt egy áruház mennyezete, több tucat ember megsérült

A baleset szombat délelőtt történt a dél-koreai Tegu városában lévő áruházban. A mennyezet egy négyszintes épület második emeletén szakadt le, ahol egy időseknek szervezett konyhaieszköz-bemutatót tartottak.

Leszakadt egy áruház mennyezete Dél-Koreában

Fotó: Twitter/X

A lehulló mennyezetdarabok 38 embernek okoztak könnyebb sérüléseket, például horzsolásokat.

A tűzoltóság tájékoztatása szerint közülük kilencen szorultak kórházi ellátásra, de senki sem volt kritikus állapotban.

Mentők kutattak a törmelék között

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek, hogy átvizsgálják a törmelékkel borított területet, és meggyőződjenek arról, hogy nem maradt-e valaki a leomlott mennyezeti elemek alatt.

A tűzoltók végül nem találtak további sérülteket.

A baleset okát egyelőre nem tisztázták. A hatóságok azt vizsgálják, mi vezethetett a mennyezet egy részének leszakadásához – írja az ABC News.

Ceiling COLLAPSES, injuring at least 38 people inside a supermarket in South Korea — AP Parts of the ceiling came down on the second floor of a four-story building in Daegu on Friday Nine were taken to hospital for treatment, while 66 others evacuated without serious injuries https://t.co/uelrWlRBcZ — RTVisual (@RT_Visual_on_X) October 11, 2026

I Dzsemjong (Lee Jae Myung) dél-koreai elnök arra utasította az illetékes szerveket, hogy tegyenek meg mindent az érintettek biztonságáért, és gondoskodjanak a történtek alapos kivizsgálásáról.

A hatóságok a vizsgálat során azt is tisztázni akarják, hogy fennálltak-e szerkezeti problémák, illetve betartották-e a szükséges biztonsági előírásokat. Egyelőre nem közöltek információt arról, hogy a mennyezet állapota korábban okozott-e problémát.

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