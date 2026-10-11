Földcsuszamlás okozott pusztító áradást Nepálban, házakat és hidakat sodort el a víz

A katasztrófa a fővárostól, Katmandutól mintegy 100 kilométerre nyugatra, Gorkha körzetben történt. A Chumnubri településnél bekövetkezett földcsuszamlás elzárta a Budhi Gandaki folyó útját, ami áradást idézett elő a folyó alsóbb szakaszain. Az árvíz több házat és két függőhidat is elsodort, emellett egy vízerőművi beruházásban is károk keletkeztek.
A pusztítás pontos mértékét egyelőre nem sikerült felmérni, a hatóságok pedig arra kérték a folyó mentén élőket, hogy a saját biztonságuk érdekében hagyják el a veszélyeztetett területeket.
Több körzetben is figyelmeztetést adtak ki az árvíz miatt
A nepáli katasztrófavédelmi hatóságok Gorkha mellett Tanahun, Chitwan, Kelet-Nawalparasi és Nyugat-Nawalparasi körzetben is figyelmeztették a folyó mentén élőket. A mentőegységek a helyszínre vonultak, a hadsereg és a rendőrség munkatársai pedig a mentési feladatok mellett helikopterről is figyelték az érintett területet.
A víz elsodorta azt a közúti hidat is, amely Gorkhát a szomszédos Dhading körzettel kötötte össze.
A hatóságok vasárnapi tájékoztatása szerint egyelőre nem érkezett jelentés halálos áldozatokról. A lakosság biztonságba helyezése és a károk felmérése továbbra is kiemelt feladat – írja a Reuters.
Egy korábbi katasztrófa emléke is kísért
A mostani áradás egy olyan folyórendszer térségében történt, amelynek egyik mellékfolyójánál augusztusban gleccseromlás váltott ki pusztító árvizet. Az akkori katasztrófában a hatóságok közlése szerint 1457 ember halt meg, és több ezren továbbra is eltűntként szerepelnek a nyilvántartásokban.
A két esemény közvetlen kiváltó oka eltérő: a mostani áradást a folyó útját elzáró földcsuszamlás idézte elő, míg az augusztusi katasztrófához gleccseromlás vezetett. A nepáli hatóságok jelenleg az érintett települések kiürítésére, a veszélyeztetett lakosok védelmére és a károk felmérésére összpontosítanak.