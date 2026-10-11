Földcsuszamlás okozott pusztító áradást Nepálban, házakat és hidakat sodort el a víz

A katasztrófa a fővárostól, Katmandutól mintegy 100 kilométerre nyugatra, Gorkha körzetben történt. A Chumnubri településnél bekövetkezett földcsuszamlás elzárta a Budhi Gandaki folyó útját, ami áradást idézett elő a folyó alsóbb szakaszain. Az árvíz több házat és két függőhidat is elsodort, emellett egy vízerőművi beruházásban is károk keletkeztek.

Földcsuszamlás okozott pusztító áradást Nepálban, házakat és hidakat sodort el a árvíz

Fotó: Twitter/X

A pusztítás pontos mértékét egyelőre nem sikerült felmérni, a hatóságok pedig arra kérték a folyó mentén élőket, hogy a saját biztonságuk érdekében hagyják el a veszélyeztetett területeket.

Több körzetben is figyelmeztetést adtak ki az árvíz miatt

A nepáli katasztrófavédelmi hatóságok Gorkha mellett Tanahun, Chitwan, Kelet-Nawalparasi és Nyugat-Nawalparasi körzetben is figyelmeztették a folyó mentén élőket. A mentőegységek a helyszínre vonultak, a hadsereg és a rendőrség munkatársai pedig a mentési feladatok mellett helikopterről is figyelték az érintett területet.

Terrifying scenes from Gorkha, Nepal! 🇳🇵 The Budhi Gandaki River surged with such force that the Soti Khola bridge near Arughat was swept away today. 😱 When a river turns this powerful, even solid infrastructure can stand no chance. Prayers for everyone affected. 🙌🏼 https://t.co/fd0Oh2buuN — The Modern Himachal (@themodernhp) October 11, 2026

A víz elsodorta azt a közúti hidat is, amely Gorkhát a szomszédos Dhading körzettel kötötte össze.

A hatóságok vasárnapi tájékoztatása szerint egyelőre nem érkezett jelentés halálos áldozatokról. A lakosság biztonságba helyezése és a károk felmérése továbbra is kiemelt feladat – írja a Reuters.

🚨🌊 Catastrophic flooding in Nepal yet again. A flash flood on the Budhi Gandaki early this morning swept away about 35 to 40 homes in Gorkha, and a local official says around 150 more were flooded downstream at Arughat. Six bridges are gone, 10 people are missing, and army helicopters have airlifted villagers out. https://t.co/P1uqm8dwjl — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 11, 2026

Egy korábbi katasztrófa emléke is kísért

A mostani áradás egy olyan folyórendszer térségében történt, amelynek egyik mellékfolyójánál augusztusban gleccseromlás váltott ki pusztító árvizet. Az akkori katasztrófában a hatóságok közlése szerint 1457 ember halt meg, és több ezren továbbra is eltűntként szerepelnek a nyilvántartásokban.

A két esemény közvetlen kiváltó oka eltérő: a mostani áradást a folyó útját elzáró földcsuszamlás idézte elő, míg az augusztusi katasztrófához gleccseromlás vezetett. A nepáli hatóságok jelenleg az érintett települések kiürítésére, a veszélyeztetett lakosok védelmére és a károk felmérésére összpontosítanak.