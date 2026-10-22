Pusztító árvíz csapott le Franciaországra, többen meghaltak

Legalább négy ember meghalt, egy pedig megsérült az Adam vihar okozta áradások következtében Franciaországban. Az árvíz kedden több dél-franciaországi települést is elöntött, és jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben – számolt be róla a BBC.

Az árvíz elöntötte egy bevásárlóövezet parkolóját a dél-franciaországi Saint-Mitre-les-Remparts településen

Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Az áldozatok között van egy 86 és egy 26 éves nő, akiknek holttestét Bouches-du-Rhône megyében, egy elárasztott pincében találták meg. A szélsőséges időjárás Korzikát is sújtotta. A helyi sajtó beszámolói szerint kedden az áradás elsodort egy terepjárót. A jármű egyik utasának sikerült az ablakon keresztül kimenekülnie, egy másik férfit azonban holtan találtak meg. A negyedik halálesetről a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket.

Az árvíz miatt több tucat embert kellett kimenekíteni

A Montpellier és Marseille között fekvő Mouriès és Saint-Martin-de-Crau településeken több tucat lakost helyeztek el ideiglenes menedékhelyeken az áradások miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint a térségben egy ember megsérült.

Az árvíz megrongált egy autót és elöntött egy lakóházat a dél-franciaországi Saint-Mitre-les-Remparts településen

Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter az X közösségi oldalon arról számolt be, hogy az árvíz miatt a közúti és a vasúti közlekedésben is fennakadások keletkeztek.

Jacques Witkowski, Bouches-du-Rhône megye prefektusa szerdai közleményében hangsúlyozta, hogy a vízszint példátlan magasságba emelkedett. A prefektus együttérzését fejezte ki a bajba jutottakkal, és közölte, hogy a hatóságok rendkívüli erőket mozgósítottak a kialakult helyzet kezelésére.

Újabb heves vihar közelít Franciaország felé Franciaországban további szélsőséges időjárásra számítanak. Az Atlanti-óceán felől érkező Austen vihar várhatóan az ország északnyugati részét éri el. A francia meteorológiai szolgálat, a Météo-France csütörtök estétől péntekig narancssárga fokozatú figyelmeztetést adott ki az erős szél miatt öt nyugati megyére. A figyelmeztetés Côtes-d'Armor, Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine és Manche megyére vonatkozik.

Spanyolországban is halálos áldozatokat követelt az árvíz

Az Adam vihar korábban Kelet-Spanyolországban is súlyos áradásokat okozott, amelyekben legalább három ember életét vesztette.