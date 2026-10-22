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Franciaország

Pusztító árvíz csapott le Franciaországra, többen meghaltak

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Súlyos pusztítást végzett az Adam vihar Dél-Franciaországban, ahol több ember életét vesztette. A heves esőzések nyomán kialakult árvíz miatt több tucat lakost kellett ideiglenes szálláshelyeken elhelyezni. A szélsőséges időjárás Spanyolországban is halálos áldozatokat követelt, miközben Franciaország felé újabb vihar közelít.
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Franciaországviharhalálos áldozat

Legalább négy ember meghalt, egy pedig megsérült az Adam vihar okozta áradások következtében Franciaországban. Az árvíz kedden több dél-franciaországi települést is elöntött, és jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben – számolt be róla a BBC.

Az árvíz elöntötte egy bevásárlóövezet parkolóját a dél-franciaországi Saint-Mitre-les-Remparts településen
Az árvíz elöntötte egy bevásárlóövezet parkolóját a dél-franciaországi Saint-Mitre-les-Remparts településen
Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Az áldozatok között van egy 86 és egy 26 éves nő, akiknek holttestét Bouches-du-Rhône megyében, egy elárasztott pincében találták meg. A szélsőséges időjárás Korzikát is sújtotta. A helyi sajtó beszámolói szerint kedden az áradás elsodort egy terepjárót. A jármű egyik utasának sikerült az ablakon keresztül kimenekülnie, egy másik férfit azonban holtan találtak meg. A negyedik halálesetről a hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket.

Az árvíz miatt több tucat embert kellett kimenekíteni

A Montpellier és Marseille között fekvő Mouriès és Saint-Martin-de-Crau településeken több tucat lakost helyeztek el ideiglenes menedékhelyeken az áradások miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint a térségben egy ember megsérült.

Az árvíz megrongált egy autót és elöntött egy lakóházat a dél-franciaországi Saint-Mitre-les-Remparts településen
Az árvíz megrongált egy autót és elöntött egy lakóházat a dél-franciaországi Saint-Mitre-les-Remparts településen
Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter az X közösségi oldalon arról számolt be, hogy az árvíz miatt a közúti és a vasúti közlekedésben is fennakadások keletkeztek.

Jacques Witkowski, Bouches-du-Rhône megye prefektusa szerdai közleményében hangsúlyozta, hogy a vízszint példátlan magasságba emelkedett. A prefektus együttérzését fejezte ki a bajba jutottakkal, és közölte, hogy a hatóságok rendkívüli erőket mozgósítottak a kialakult helyzet kezelésére.

Újabb heves vihar közelít Franciaország felé

Franciaországban további szélsőséges időjárásra számítanak. Az Atlanti-óceán felől érkező Austen vihar várhatóan az ország északnyugati részét éri el.

A francia meteorológiai szolgálat, a Météo-France csütörtök estétől péntekig narancssárga fokozatú figyelmeztetést adott ki az erős szél miatt öt nyugati megyére.

A figyelmeztetés Côtes-d'Armor, Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine és Manche megyére vonatkozik.

Spanyolországban is halálos áldozatokat követelt az árvíz

Az Adam vihar korábban Kelet-Spanyolországban is súlyos áradásokat okozott, amelyekben legalább három ember életét vesztette.

A Földközi-tenger partvidékén több települést elzárt a külvilágtól az árvíz. A mentőegységek helikoptereket is bevetettek, hogy kimentsék az épületek tetején rekedt embereket.

A spanyol katonai katasztrófavédelmi egység tagjai hétfőn, a mentési munkálatok során egy nő holttestére bukkantak a Valencia tartományban található Oliva településen. A hétvégén további két nő halálát erősítették meg. Egyikük holttestét a tenger sodorta partra a Valencia térségében fekvő Sagunto egyik strandján, míg a másik nőt az áradás ragadta magával a Barcelona közelében található Cabrera de Mar településen.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kedden Valencia térségében tett látogatása során ígéretet tett arra, hogy a központi kormány forrásokat biztosít az újjáépítéshez.

A valenciai tartományi kormány kedden 23,5 millió eurós támogatási csomagot hagyott jóvá az Adam vihar károsultjainak megsegítésére.

 

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