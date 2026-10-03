Gazdag családba született, mégis mindenéről lemondott – 800 éve halt meg Assisi Szent Ferenc

Assisi Szent Ferenc 1181 vagy 1182 körül született az itáliai Assisiben. Apja tehetős posztókereskedő volt, a fiatal Ferenc pedig eleinte élvezte a jómódú család kínálta életet. Lovagi dicsőségre vágyott, és amikor Assisi háborúba keveredett a szomszédos Perugiával, ő is harcba indult. Fogságba esett, majd betegségen és hosszú lábadozáson ment keresztül. Hazatérése után lassan megváltozott az, amit fontosnak tartott.

Assisi Szent Ferenc - Fotó: © Roger-Viollet

Assisi Szent Ferenc mindenéről lemondott az apja előtt

Fordulatának egyik legfontosabb része a leprásokkal való találkozása volt. Közeledni kezdett azokhoz az emberekhez, akiket sokan elkerültek, és ápolta őket. A ferences hagyomány szerint az assisi San Damiano-kápolnában olyan hívást is kapott, hogy állítsa helyre Isten omladozó házát. Ferenc először magát a kis templomot kezdte javítani, később azonban küldetését ennél jóval tágabban értette.

Döntése szembefordította az apjával. A püspök előtt még a ruháit is levette és visszaadta, így jelezve, hogy lemond a családi vagyonról. Ettől kezdve egyszerű életet élt, a szegénységet pedig nem puszta nélkülözésnek, hanem a hitéhez vezető útnak tekintette.

Hamarosan társak csatlakoztak hozzá. A kisebb testvérek közössége a mai ferences rend alapja lett; életmódjukat III. Ince pápa 1209-ben hagyta jóvá. Ferenc példája Assisi Klárát is megérintette, akinek közösségéből később a klarissza rend született.

A szultánhoz is elment

Ferenc életének egyik legkülönösebb útja a keresztes háborúk idején Egyiptomba vezetett. 1219-ben találkozott a muszlim szultánnal. A beszélgetés részleteiről a korabeli beszámolók eltérnek, maga a találkozás azonban fontos része az életének: Ferenc fegyver nélkül lépte át a háború választóvonalát.

Nevéhez kötődik az 1223-as grecciói karácsonyi jelenet is, amely a betlehemezés történetének egyik legismertebb előzménye. 1223 karácsonyán Ferenc az itáliai Greccióban azt szerette volna, hogy az emberek ne csak halljanak Jézus születéséről, hanem elképzelhessék, milyen egyszerű körülmények között történt. Egy barátja segítségével szénával megtöltött jászolt készíttetett elő egy barlangban, és egy ökröt meg egy szamarat is odavezettek. A környékről érkezők és a szerzetesek fáklyákkal gyűltek össze; a jászolnál misét tartottak.