Több mint 80 éve eltűnt falvak bukkantak elő a tartós aszály miatt – videó

Az aszály következtében két, több mint 80 éve víz alá került falu romjai bukkantak elő az angliai Derbyshire megyében található Ladybower-víztározóból. Derwent és Ashopton egykori épületeinek maradványai azután váltak láthatóvá, hogy a tartós csapadékhiány miatt a víztározó töltöttsége 32 százalékra csökkent – számolt be róla a Daily Mail.

Az aszály miatt ismét láthatóvá váltak az egykori Derwent falu maradványai Angliában

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A két települést az 1940-es években árasztották el, hogy helyet biztosítsanak az Upper Derwent-völgy víztározórendszerének. A térségben 1935 és 1943 között zajló munkálatok során lakóházak, templomok és más épületek kerültek víz alá.

A jelentős vízszintcsökkenés következtében ismét láthatóvá váltak az egykori utcák, lakóházak alapjai és kőépítmények maradványai. A légi felvételeken több tucat mészkőből épült ház körvonalai rajzolódnak ki. A településeken egykor több mint száz ember élt.

A falvak maradványai korábban, 2018-ban is előbukkantak, amikor szintén jelentősen lecsökkent a víztározó vízszintje.

Súlyos vízhiányt okozott az aszály Angliában

A tartós szárazság Nagy-Britannia több térségében is komoly problémákat okozott. A nyári hőhullámok és az átlagosnál kevesebb csapadék miatt több víztározó töltöttsége kritikusan alacsony szintre csökkent.

A Daily Mail beszámolója szerint a brit kormány veszélyhelyzeti bizottsága, a COBRA hetente kétszer egyeztetett a délnyugat-angliai és sussexi vízellátás helyzetéről.

A hatóságok olyan vészhelyzeti forgatókönyveket is kidolgoztak, amelyek egyes víztározók teljes kiürülésével számoltak. A legsúlyosabb esetben a lakossági vízellátás is veszélybe kerülhet.

A Somerset megyében több mint 400 ezer embert ellátó Wimbleball-víztározó töltöttsége 13 százalékra, míg a Nyugat-Sussexben mintegy 280 ezer fogyasztót kiszolgáló Ardingly-víztározóé 17 százalékra csökkent.