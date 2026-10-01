Döbbenetes látvány: teljesen eltűnt Ausztria egyik legszebb tava

Víz helyett már csak kövek és kavicsok borítják Ausztria egyik legismertebb természeti látványosságát. A stájerországi Zöld-tó (Grüner See) szeptember végére teljesen kiszáradt – olvasható a Heute oldalán.

Víz helyett kövek: teljesen eltűnt Ausztria egyik legszebb tava.

Fotó: Hubert Zinner, Tragöß-Sankt Katharein polgármestere/Facebook

Nyoma sincs a smaragdzöld víznek

A korábban kristálytiszta, smaragdzöld vizéről híres tó medre most szinte teljesen üres. A Grüner See vízszintje az év során természetes módon változik, a környező hegyekből érkező hóolvadék pedig rendszerint tavasszal tölti fel a medrét. Idén azonban már ekkor is feltűnően kevés víz volt benne.

A Zöld-tó most egészen más arcát mutatja, mint amikor kristálytiszta, smaragdzöld víz borította.

Fotó: Hubert Zinner, Tragöß-Sankt Katharein polgármestere/Facebook

A Zöld-tó vízszintje nagyrészt a hegyekből érkező olvadék- és forrásvíztől függ, így a csapadék mennyisége kulcsszerepet játszik. Ha nincs elegendő vízutánpótlás, a karsztos talajon keresztül a víz gyorsan elszivárog.

A helyi szakemberek szerint az elkövetkező hónapok időjárásán múlik, hogy tavasszal újra megtelik-e a tó. Ha télen elegendő hó hullik a környező hegyekben, tavasszal ismét látványos turisztikai célpont lehet.

Korábban is eltűnt már

A jelenség nem példa nélküli: 2025-ben több mint hat évtized után először teljesen kiszáradt a Zöld-tó, majd tavasszal újra megjelent benne a víz.

A mintegy 776 méteres magasságban fekvő Zöld-tó Ausztria egyik legismertebb természeti kincse. Felső-Stájerországban, Graztól nem messze, Tragöß közelében található, a nyugati határtól, illetve Soprontól nagyjából kétórás autóútra.

Különleges smaragdzöld színét és kristálytiszta vizét elsősorban a hegyekből érkező olvadékvíznek köszönheti. A tó medrében egy zöld fűvel borított alpesi rét húzódik, ami tovább fokozza egyedi látványát. A különleges természeti képződmény évente turisták ezreit vonzza Stájerországba.

Mutatunk egy pár évvel ezelőtt készült videót is, amely jól érzékelteti, milyen lenyűgözően nézett ki akkor a tó. Reméljük, jövőre ismét hasonló látvány fogadja majd a látogatókat:

Nemcsak a Zöld-tó látványa változott meg drámaian, az Alpokban is szokatlan kép fogadja a kirándulókat. Szinte teljesen eltűnt a hó a Matterhornról, pedig szeptember végén már rendszerint megérkeznek az első őszi havazások a térségbe. A 4478 méteres hegy most nagyrészt csupasz sziklafalakkal magasodik Svájc és Olaszország határán.