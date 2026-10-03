Imádkozó hívek közé, a szentélybe csapódott egy autó – megrázó felvétel a templomi balesetről

A baleset csütörtökön, helyi idő szerint délután egy óra körül történt a thai fővárosban található Thian Fah Alapítvány Guanyin-szentélyénél. A biztonsági kamera felvételén az látható, amint a szürke autó nagy sebességgel betör a terembe, ahol mintegy harmincan tartózkodtak.

Imaházba hajtott egy elektromos autó, a hívőket maga alá temette

Fotó: YouTube

Áttörte a bejáratot, majd három embert maga alá gyűrt az autó

A jármű három embert elütött, a többieknek az utolsó pillanatban sikerült félreugraniuk. A becsapódás után por és törmelék borította el a helyiséget, a szemtanúk pedig azonnal a sérültek segítségére siettek.

BREAKING: Multiple people injured after electric car crashes into Kuan Yin Shrine in Bangkok, Thailand pic.twitter.com/8N63gmYPjv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 1, 2026

A mentőknek hidraulikus berendezéssel kellett kiszabadítaniuk az autó alá szorult embereket. Mindhárom sérültet kórházba vitték: egy 60 éves nő állapota súlyos, két másik ember könnyebb sérüléseket szenvedett.

A rendőrség vizsgálja, mi okozta a balesetet. A helyi sajtó értesülései szerint a 78 éves sofőr vezetés közben hirtelen megszédülhetett, majd elveszíthette az eszméletét. A beszámolók alapján eközben véletlenül a gázpedálra lépett, ezért az autó nagy sebességgel áthajtott a főbejáraton.

A feltétlen együttérzést és irgalmat jelképező Guanyin-szobor a becsapódás ellenére sértetlen maradt.