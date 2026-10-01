Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
texas

Sürgősen mosdóba kellett menni a férfinak, egészen bizarr megoldást választott

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Autóval törte át egy texasi szupermarket bejáratát egy 60 éves férfi, mert sürgősen mosdóba kellett mennie, az üzlet ajtaját azonban zárva találta. A rendőrség szerint szándékosan hajtott bele az épületbe, amelyben jelentős károk keletkeztek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
texasépületautórendőrség

A különös eset vasárnap hajnalban, nem sokkal fél öt előtt történt a Texas állambeli Rosenbergben. A Kroger áruház ekkor még zárva volt, a férfi azonban mindenképpen be akart jutni. A rendőrség tájékoztatása szerint a sofőr szándékosan gyorsított fel, majd a gyógyszertári részleg bejáratán keresztül az üzletbe hajtott. A hatóságok által közzétett képeken az autó már az épület belsejében látható, körülötte betört üvegekkel és súlyosan megrongálódott fém ajtókeretekkel.

autó
Nem nyílt ki az ajtó, ezért autóval hajtott be az üzletbe - Fotó: Texas Police

Autóval törte át a bolt bejáratát, mert nem jutott el a mosdóig

A rendőrség humoros hangvételű közleményében megjegyezte: ha valakinek sürgősen mosdóba kell mennie, inkább olyan üzletet keressen, amely éppen nyitva tart.

Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A 60 éves férfit elfogták, és rongálással kapcsolatos bűncselekmény miatt indítottak eljárást ellene.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!