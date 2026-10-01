Sürgősen mosdóba kellett menni a férfinak, egészen bizarr megoldást választott

A különös eset vasárnap hajnalban, nem sokkal fél öt előtt történt a Texas állambeli Rosenbergben. A Kroger áruház ekkor még zárva volt, a férfi azonban mindenképpen be akart jutni. A rendőrség tájékoztatása szerint a sofőr szándékosan gyorsított fel, majd a gyógyszertári részleg bejáratán keresztül az üzletbe hajtott. A hatóságok által közzétett képeken az autó már az épület belsejében látható, körülötte betört üvegekkel és súlyosan megrongálódott fém ajtókeretekkel.

Nem nyílt ki az ajtó, ezért autóval hajtott be az üzletbe - Fotó: Texas Police

Autóval törte át a bolt bejáratát, mert nem jutott el a mosdóig

A rendőrség humoros hangvételű közleményében megjegyezte: ha valakinek sürgősen mosdóba kell mennie, inkább olyan üzletet keressen, amely éppen nyitva tart.

Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A 60 éves férfit elfogták, és rongálással kapcsolatos bűncselekmény miatt indítottak eljárást ellene.