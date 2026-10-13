Gyerekkel együtt lopott el egy autót a részeg férfi, majd betonépítménynek csapódott

Egy 59 éves férfi ellen indult büntetőeljárás, miután ittasan ellopott egy autót, amelyben egy gyermek is tartózkodott, majd balesetet okozott. Az autólopás következtében a gyermek megsérült, a férfit pedig őrizetbe vették – számolt be a Maszol.

Az autólopás ügyében egy 59 éves férfi ellen indult büntetőeljárás

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A férfi nem jutott messzire az eltulajdonított gépkocsival, ugyanis elvesztette uralmát a jármű felett, és egy betonépítménynek ütközött. A balesetben megsérült a járműben tartózkodó gyermek, akit a mentők további kivizsgálásra kórházba szállítottak.

A helyszínre érkező rendőrök erős alkoholszagot éreztek a sofőrön, ezért alkoholszondás ellenőrzést végeztek. A műszer literenként 1,17 milligramm alkoholt mutatott ki a férfi kilélegzett levegőjében.

A sofőrt ezt követően kórházba szállították, ahol vérmintát vettek tőle a véralkoholszint pontos meghatározása érdekében.

A rendőrségi ellenőrzés során az is kiderült, hogy az 59 éves férfi egyetlen járműkategóriára sem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel. A férfi ellen büntetőeljárás indult. Először 24 órára őrizetbe vették, majd elrendelték 30 napos előzetes letartóztatását.