Összecsaptak a rendőrökkel Bakuban a hidzsábtilalom miatt, 37 embert őrizetbe vettek

A Minval hírportál az azerbajdzsáni belügyminisztériumra hivatkozva azt írta, hogy a tiltakozók összetűzésbe kerültek az iskolai dolgozókkal, és megpróbálták megzavarni az oktatást, valamint a közlekedést. A hatóságok büntetőeljárást indítottak a közrend megzavarásával összefüggésben.

Azerbajdzsán: 37 embert vettek őrizetbe a hidzsábtilalom miatti tüntetéseken Fotó: Zulfugar Karimov

Azerbajdzsánban gyújtogatási kísérletekről számoltak be

A Minval beszámolója szerint a főváros Garadag kerületében felgyújtották egy iskolaigazgató autóját, a Jasamal kerületben pedig egy iskola felgyújtásával próbálkoztak. A két esetben senki sem sérült meg.

Az azerbajdzsáni belügyminisztérium közlése alapján a rendőrség 37 embert vett őrizetbe. Az ügyben a büntető törvénykönyv 233. cikke alapján indult eljárás, amely a közrendet sértő cselekmények megszervezésére, illetve az azokban való aktív részvételre vonatkozik. A jogszabály alapján akár három év szabadságvesztés is kiszabható.

В Азербайджане начались протесты из-за запрета на ношение хиджаба Местные телерам-каналы публикуют видео с митингами возле школ. В Азербайджане начала действовать единая школьная форма, а правительство запретило использовать элементы одежды, нарушающие ее единообразие или «противоречащие светскому характеру образования». По данным МВД, в Баку задержали 37 человек. В ведомстве заявили, что участники акций вступали в конфликты с сотрудниками школ, пытались блокировать движение транспорта и мешать работе учебных заведений. — Вот Так (@vottak_tv) October 12, 2026

Az iskolai egyenruha szabályai váltották ki a tiltakozásokat

Az azerbajdzsáni kormány szeptember 21-én hagyta jóvá az új iskolai öltözködési előírásokat. A rendelkezések értelmében a diákok nem viselhetnek olyan ruházatot, amely ellentétes az oktatás világi jellegével, vagy sérti az egységes iskolai egyenruhára vonatkozó követelményeket. Október 6-tól hasonló szabályok vonatkoznak a tanárok öltözködésére is.

Október 12-én ellenőrzések kezdődtek az iskolákban az előírások betartásának vizsgálatára. Az APA hírügynökség szerint azokat a diákokat, akik nem megfelelő öltözékben érkeztek az intézményekbe, iskolaorvosok és iskolapszichológusok hallgatták meg. Szüleiket szintén behívták az iskolákba, hogy tisztázzák a körülményeket.

Az azerbajdzsáni hatóságok azzal indokolják a vallási ruházat korlátozását, hogy biztosítani akarják a tanulók közötti egyenlőséget. Szevinj Fataliyeva parlamenti képviselő szerint az egységes iskolai egyenruha célja, hogy csökkentse a gyermekek közötti társadalmi és vallási különbségeket.

A képviselő hangsúlyozta, hogy az öltözködési előírásokat nem valamely vallás elleni kampányként kell értelmezni. Érvelése szerint a szabályok egy semleges oktatási környezet kialakítását szolgálják, amelyben a gyermekeket nem vallási hovatartozásuk, anyagi helyzetük vagy más csoporthoz való tartozásuk alapján különböztetik meg.