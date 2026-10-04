Azt mondták, a 7 éves kisfiúnak csak torokgyulladása van: most már csak hetei vannak hátra

Amikor Alyssa Pace kisfiának kaparni kezdett a torka, azt gondolta, majd napokon belül jobban lesz a gyerek. A 7 éves Boston és két testvére is torokgyulladást kapott 2026 márciusában.
A Streptococcus pyogenes baktérium okozta torokgyulladás leggyakrabban az iskoláskorú gyermekeket érinti, és kínzó torokfájást, lázat és fájdalmas nyelést okoz. A Louisianából származó édesanya eleinte nem törődött vele, különösen, hogy Boston előtte egyáltalán nem volt beteges.
De ahogy teltek a hetek, testvérei állapota javult, azonban Boston állapota romlott, és május végén még mindig fennálltak a tünetei – hányt és erős fejfájásra panaszkodott –, ami miatt Pace azon tűnődött, hogy vajon másodszor is streptococcus fertőzést kapott-e.
Amikor újra elvitte orvoshoz, negatív lett a torokgyulladás tesztje, és a TikTokján azt mondta, hogy az orvosok szerint valószínűleg egy vírus okozza az orrdugulást, fejfájást és arcfájdalmat, valamint hányingert és hányást.
„A probléma az volt, hogy Boston hányása és fejfájása a hetek múlásával egyre gyakoribbá vált” – mondta Pace. „A tünetek nem tartottak túl sokáig minden nap, de az energiája is csökkenni kezdett az idő múlásával.”
Később az orvosok már azt mondták, a gyerek nehezen viseli a hőséget, miután Boston a napon játszott. Végül június 14-én a sürgősségire vitte be az édesanya, ahol az orvosok CT-t rendeltek el, amely kimutatott egy elváltozást a gyerek agyában.
„Bejött az orvos, és azt mondta, hogy van valami a CT-felvételen, méghozzá Boston agyában” – mondta Pace. "Teljesen sokkos állapotban voltam, és még mindig nem értettem a helyzetet."
Az orvosok azt gyanították, hogy az elváltozás egy diffúz középvonali glioma, vagy DMG – korábban diffúz intrinsic pontine glioma, vagy DIPG néven ismert – egy rendkívül agresszív agydaganat, amely a központi idegrendszer központi struktúráiban, például az agytörzsben és a talamuszban növekszik.
A családot ezután a memphisi (Tennessee állambeli) St. Jude Gyermekkutató Kórházba utalták. Miután odaértek, az orvosok sebészeti úton egy shuntöt helyeztek el Boston agyában, hogy elvezessék a felesleges agy-gerincvelői folyadékot, és biopsziát végeztek annak megerősítésére, hogy DMG-ről van szó – magyarázta Pace a TikTokján.
Kevesebb mint 500 amerikainál diagnosztizáltak DMG-t minden évben, és ez az összes gyermekkori agydaganat egyötödét teszi ki. A legtöbb beteget öt és tíz éves kor között diagnosztizálják. A betegek általában kevesebb mint egy évig élnek a diagnózis felállítása után. Az Amerikai Agydaganatok Társasága szerint a DMG-vel diagnosztizált betegek 99 százaléka öt éven belül meghal.
Boston hat hétig sugárterápiát kapott. Édesanyja elmondása szerint a kisfiú végig nagyon bátran viselkedett. „Boston annyira bátor és erős volt az egész folyamat során. Utálom, hogy ezen megy keresztül, de az ereje annyira inspiráló volt” – mondta az édesanya. „Ez a fajta daganat halálos, és a várható élettartama kevesebb, mint egy év, de a reményünk nem veszett el.”
„Hiszünk abban, hogy Isten jobbra fordítja ezt Boston számára. Csak arra kérünk mindenkit, hogy imádkozzanak velünk, és hívják fel a figyelmet erre a fajta agydaganatra.”
Pace a Facebookon azt is írta, hogy a bostoni St. Jude Gyermekkutató Kórház orvosai olyan klinikai vizsgálatokban szeretnének részt venni, amelyekre jogosult lehet, és a család a GoFundMe-n keresztül gyűjt pénzt az orvosi költségekre.