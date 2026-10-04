Azt mondták, a 7 éves kisfiúnak csak torokgyulladása van: most már csak hetei vannak hátra

Amikor Alyssa Pace kisfiának kaparni kezdett a torka, azt gondolta, majd napokon belül jobban lesz a gyerek. A 7 éves Boston és két testvére is torokgyulladást kapott 2026 márciusában.

Fotó: GoFundMe

A Streptococcus pyogenes baktérium okozta torokgyulladás leggyakrabban az iskoláskorú gyermekeket érinti, és kínzó torokfájást, lázat és fájdalmas nyelést okoz. A Louisianából származó édesanya eleinte nem törődött vele, különösen, hogy Boston előtte egyáltalán nem volt beteges.

De ahogy teltek a hetek, testvérei állapota javult, azonban Boston állapota romlott, és május végén még mindig fennálltak a tünetei – hányt és erős fejfájásra panaszkodott –, ami miatt Pace azon tűnődött, hogy vajon másodszor is streptococcus fertőzést kapott-e.

Amikor újra elvitte orvoshoz, negatív lett a torokgyulladás tesztje, és a TikTokján azt mondta, hogy az orvosok szerint valószínűleg egy vírus okozza az orrdugulást, fejfájást és arcfájdalmat, valamint hányingert és hányást.

„A probléma az volt, hogy Boston hányása és fejfájása a hetek múlásával egyre gyakoribbá vált” – mondta Pace. „A tünetek nem tartottak túl sokáig minden nap, de az energiája is csökkenni kezdett az idő múlásával.”

Később az orvosok már azt mondták, a gyerek nehezen viseli a hőséget, miután Boston a napon játszott. Végül június 14-én a sürgősségire vitte be az édesanya, ahol az orvosok CT-t rendeltek el, amely kimutatott egy elváltozást a gyerek agyában.

„Bejött az orvos, és azt mondta, hogy van valami a CT-felvételen, méghozzá Boston agyában” – mondta Pace. "Teljesen sokkos állapotban voltam, és még mindig nem értettem a helyzetet."

Az orvosok azt gyanították, hogy az elváltozás egy diffúz középvonali glioma, vagy DMG – korábban diffúz intrinsic pontine glioma, vagy DIPG néven ismert – egy rendkívül agresszív agydaganat, amely a központi idegrendszer központi struktúráiban, például az agytörzsben és a talamuszban növekszik.

A családot ezután a memphisi (Tennessee állambeli) St. Jude Gyermekkutató Kórházba utalták. Miután odaértek, az orvosok sebészeti úton egy shuntöt helyeztek el Boston agyában, hogy elvezessék a felesleges agy-gerincvelői folyadékot, és biopsziát végeztek annak megerősítésére, hogy DMG-ről van szó – magyarázta Pace a TikTokján.