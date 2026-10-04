Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
édesanya

Azt mondták, a 7 éves kisfiúnak csak torokgyulladása van: most már csak hetei vannak hátra

38 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy torokgyulladásnak induló, ártalmatlannak hitt betegség mögött egy ritka és gyógyíthatatlan agydaganat húzódott meg egy hétéves kisfiúnál.
Link másolása
Vágólapra másolva!
édesanyaagydaganatgyerek

Amikor Alyssa Pace kisfiának kaparni kezdett a torka, azt gondolta, majd napokon belül jobban lesz a gyerek. A 7 éves Boston és két testvére is torokgyulladást kapott 2026 márciusában. 

Fotó: GoFundMe

A Streptococcus pyogenes baktérium okozta torokgyulladás leggyakrabban az iskoláskorú gyermekeket érinti, és kínzó torokfájást, lázat és fájdalmas nyelést okoz. A Louisianából származó édesanya eleinte nem törődött vele, különösen, hogy Boston előtte egyáltalán nem volt beteges. 

De ahogy teltek a hetek, testvérei állapota javult, azonban Boston állapota romlott, és május végén még mindig fennálltak a tünetei – hányt és erős fejfájásra panaszkodott –, ami miatt Pace azon tűnődött, hogy vajon másodszor is streptococcus fertőzést kapott-e.

Amikor újra elvitte orvoshoz, negatív lett a torokgyulladás tesztje, és a TikTokján azt mondta, hogy az orvosok szerint valószínűleg egy vírus okozza az orrdugulást, fejfájást és arcfájdalmat, valamint hányingert és hányást.

„A probléma az volt, hogy Boston hányása és fejfájása a hetek múlásával egyre gyakoribbá vált” – mondta Pace. „A tünetek nem tartottak túl sokáig minden nap, de az energiája is csökkenni kezdett az idő múlásával.”

Később az orvosok már azt mondták, a gyerek nehezen viseli a hőséget, miután Boston a napon játszott. Végül június 14-én a sürgősségire vitte be az édesanya, ahol az orvosok CT-t rendeltek el, amely kimutatott egy elváltozást a gyerek agyában. 

„Bejött az orvos, és azt mondta, hogy van valami a CT-felvételen, méghozzá Boston agyában” – mondta Pace. "Teljesen sokkos állapotban voltam, és még mindig nem értettem a helyzetet."

Az orvosok azt gyanították, hogy az elváltozás egy diffúz középvonali glioma, vagy DMG – korábban diffúz intrinsic pontine glioma, vagy DIPG néven ismert – egy rendkívül agresszív agydaganat, amely a központi idegrendszer központi struktúráiban, például az agytörzsben és a talamuszban növekszik.

A családot ezután a memphisi (Tennessee állambeli) St. Jude Gyermekkutató Kórházba utalták. Miután odaértek, az orvosok sebészeti úton egy shuntöt helyeztek el Boston agyában, hogy elvezessék a felesleges agy-gerincvelői folyadékot, és biopsziát végeztek annak megerősítésére, hogy DMG-ről van szó – magyarázta Pace a TikTokján. 

Kevesebb mint 500 amerikainál diagnosztizáltak DMG-t minden évben, és ez az összes gyermekkori agydaganat egyötödét teszi ki. A legtöbb beteget öt és tíz éves kor között diagnosztizálják. A betegek általában kevesebb mint egy évig élnek a diagnózis felállítása után. Az Amerikai Agydaganatok Társasága szerint a DMG-vel diagnosztizált betegek 99 százaléka öt éven belül meghal. 

Boston hat hétig sugárterápiát kapott. Édesanyja elmondása szerint a kisfiú végig nagyon bátran viselkedett. „Boston annyira bátor és erős volt az egész folyamat során. Utálom, hogy ezen megy keresztül, de az ereje annyira inspiráló volt” – mondta az édesanya. „Ez a fajta daganat halálos, és a várható élettartama kevesebb, mint egy év, de a reményünk nem veszett el.” 

„Hiszünk abban, hogy Isten jobbra fordítja ezt Boston számára. Csak arra kérünk mindenkit, hogy imádkozzanak velünk, és hívják fel a figyelmet erre a fajta agydaganatra.”

Pace a Facebookon azt is írta, hogy a bostoni St. Jude Gyermekkutató Kórház orvosai olyan klinikai vizsgálatokban szeretnének részt venni, amelyekre jogosult lehet, és a család a GoFundMe-n keresztül gyűjt pénzt az orvosi költségekre.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!