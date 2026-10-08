Kismotorosok közé hajtott az autós, négy fiatal meghalt - videó

Előzés közben tért át a szembejövő sávba egy 61 éves autós, majd három kismotorral frontálisan ütközött. A balesetben egy 14 éves lány és három, 16–19 év közötti fiú vesztette életét – adta hírül a Bild.

Négy 20 év alatti fiatal halt meg egyetlen balesetben Brandenburgban. Egy 61 éves sofőr előzés közben hajtott a kismotorosok közé.

Fotó: ANNETTE RIEDL / AFP

Előzés közben történt a halálos baleset

Súlyos baleset történt szerda este a németországi Brandenburgban. Egy 61 éves sofőr több autót próbált megelőzni, amikor áttért a szemközti sávba, és három kismotorral ütközött. A három járművön összesen négyen utaztak, és mindannyian életüket vesztették. Egy negyedik robogósnak sikerült időben kitérnie az autó elől, így ő sértetlenül megúszta a balesetet.

Négy életet követelt egy 61 éves sofőr végzetes manővere

Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA/AFP

A Blick információi szerint

az áldozatok között egy 14 éves lány és három, 16 és 19 év közötti fiatal férfi volt.

Az autó is kigyulladt

Az ütközés után az autó lángra kapott. A tűzoltók eloltották a tüzet, a 61 éves sofőrt pedig súlyos sérülésekkel mentették ki az égő járműből. A Bild úgy tudja, hogy

a 61 éves férfit helikopterrel egy berlini kórházba szállították.

A baleset miatt az érintett útszakaszt teljesen lezárták, amíg a mentés és a helyszínelés tartott. A tragédia után pszichológusok segítették az áldozatok hozzátartozóit és a mentésben részt vevőket.