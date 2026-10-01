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halálos baleset

Fejbe rúgta a kisfiút a versenyló – agyvérzést kapott

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Halálos balesetnek minősítette a brit halottkémi bíróság a nyolcéves Louie Webster tragédiáját. A kisfiút egy megijedt ló rúgta fejbe egy warringtoni lovardában, miközben édesanyja néhány percre az autóhoz ment.
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halálos balesetédesanyanyolcéves kisfiút

A baleset 2025. június 15-én történt a The Beeches Livery Centre területén. Louie édesanyjával és nővérével érkezett a lovardába, ahol a lány korábbi versenylovát tartották.

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Italért ment az édesanya, közben halálos baleset érte a fiát.
Fotó: PHILIP FONG / Yuichi YAMAZAKI / AFP

Baleset a lovardában: fejbe rúgott egy nyolcéves kisfiút egy ló

A kisfiú megszomjazott, ezért édesanyja visszament az alig 15–20 lépésre parkoló autóhoz italért. Louie-t arra kérte, hogy várjon egy padon, ő azonban egy kerítésrésen keresztül bejutott az arénába, ahol nővére a lovon ült.

A vizsgálat szerint Louie odalépett az állathoz, és megérintette a hasát. A ló megijedt, majd hátsó lábával fej- vagy nyaktájékon rúgta a gyereket. A halottkém úgy fogalmazott, hogy minden „egyetlen pillanat alatt” történt.

A helyszínen többen megpróbálták újraéleszteni a kisfiút, majd mentővel az Alder Hey gyermekkórházba vitték, ám az életét nem tudták megmenteni. A boncolás szerint agyi bevérzés következtében halt meg.

A halottkémi vizsgálat balesetnek minősítette a nyolcéves gyermek halálát. Édesanyja szeretetre méltó, érzékeny kisfiúként emlékezett Louie-ra, aki rajongott a BMX-ezésért és a testvérével töltött időért.

 

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