Tűzoltóautóval ütközött egy Boeing a repülőtéren – videó

A különös baleset szerda este történt a vorarlbergi határtól mindössze néhány kilométerre fekvő Bodensee-Airport területén. A Boeing éppen a felszállópálya felé gurult, amikor összeütközött a repülőtéri tűzoltóság egyik speciális oltójárművével.

Különös baleset történt a repülőtéren, meghiúsult a törökországi járat indulása.

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Nem mindennapi baleset történt a német repülőtéren

Az ütközésben a repülőgép bal szárnyvége megrongálódott, így a járat nem indulhatott el Törökországba. A baleset körülményeit, illetve azt, hogy pontosan melyik jármű hogyan került a másik útjába, még vizsgálják.

A fedélzeten tartózkodott egy influenszer is, aki közvetlenül az eset után beszámolt követőinek a történtekről.

A balesetben szerencsére senki sem sérült meg. Az utasokat a várakozás alatt ellátták, majd körülbelül öt órával az eredetileg tervezett indulás után egy Düsseldorfból odairányított másik repülőgéppel folytathatták útjukat Antalya felé.