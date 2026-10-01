Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Letartóztatták Hankó Balázst, a NAV házkutatást tartott az otthonában

boeing

Tűzoltóautóval ütközött egy Boeing a repülőtéren – videó

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A repülőtéri tűzoltóság egyik járművével ütközött a Corendon Airlines Boeing 737 Max 8 típusú utasszállítója a németországi Friedrichshafen repülőterén. A gép szárnya megrongálódott, ezért az Antalyába tartó járat nem tudott felszállni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
boeingtörökországbaleset

A különös baleset szerda este történt a vorarlbergi határtól mindössze néhány kilométerre fekvő Bodensee-Airport területén. A Boeing éppen a felszállópálya felé gurult, amikor összeütközött a repülőtéri tűzoltóság egyik speciális oltójárművével.

baleset
Különös baleset történt a repülőtéren, meghiúsult a törökországi járat indulása.
Fotó: Shutterstock

Nem mindennapi baleset történt a német repülőtéren

Az ütközésben a repülőgép bal szárnyvége megrongálódott, így a járat nem indulhatott el Törökországba. A baleset körülményeit, illetve azt, hogy pontosan melyik jármű hogyan került a másik útjába, még vizsgálják.

A fedélzeten tartózkodott egy influenszer is, aki közvetlenül az eset után beszámolt követőinek a történtekről.

A balesetben szerencsére senki sem sérült meg. Az utasokat a várakozás alatt ellátták, majd körülbelül öt órával az eredetileg tervezett indulás után egy Düsseldorfból odairányított másik repülőgéppel folytathatták útjukat Antalya felé.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!