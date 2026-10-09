200 métert zuhant a szakadékba egy iskolabusz, több gyerek is meghalt

A baleset pénteken történt Pokhara városában, a 28-as számú városrészhez tartozó Majhathana közelében, a Bijaypur katonai laktanyától északra.

A szörnyű buszbalesetben négy diák meghalt - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A Kalika Boarding School járműve a különórákról vitte haza a tanulókat, amikor a beszámolók szerint a sofőr elvesztette az uralmát az iskolabusz felett, és a jármű lezuhant a meredek hegyoldalon.

A halálos áldozatok között van három lány és egy fiú, valamint az egyik diák szülője.

A busz a közlések szerint mintegy 650 láb, vagyis közel 200 méter mélyre zuhant.

A mentők a roncsok közül mentették ki a sérülteket

A baleset helyszínére mentőegységek és rendőrök érkeztek. A sérült tanulókat kiemelték a roncsok közül, majd kórházba szállították őket.

A rendőrség tájékoztatása szerint a sérülteket a Gandaki Medical College, valamint a Western Regional Hospital intézményeiben látják el – írja a Daily Star.

A mentés során egy rendőr is megsérült, miután megcsúszott és elesett.

पोखरा स्कुल बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले बनायो समिति https://t.co/hTTigL5vLo #Evamedia #evamedianetwork — Deepak Nepal (@deepaknepal143) October 9, 2026

Idén több súlyos buszbaleset is történt Nepálban

A mostani tragédia egy újabb súlyos közúti baleset az országban. Márciusban hét ember halt meg, amikor egy zarándokokat szállító busz lezuhant egy hegyoldalon, további kilencen pedig megsérültek.

Egy másik balesetben a 24 éves brit turista, Dominic Stewart vesztette életét, miután egy busz letért az útról, és mintegy 160 láb, azaz közel 49 méter mélyre zuhant egy folyó partjára. Abban a szerencsétlenségben további 25 utas sérült meg.