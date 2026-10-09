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iskolabusz

200 métert zuhant a szakadékba egy iskolabusz, több gyerek is meghalt

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Súlyos baleset történt Nepálban, ahol egy iskolabusz letért az útról, majd egy meredek lejtőn lezuhant. Az iskolabusz-baleset legalább öt ember életét követelte, köztük négy diákét, további 19 ember pedig megsérült.
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iskolabuszNepálbaleset

A baleset pénteken történt Pokhara városában, a 28-as számú városrészhez tartozó Majhathana közelében, a Bijaypur katonai laktanyától északra.

iskolabusz, baleset
A szörnyű buszbalesetben négy diák meghalt - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A Kalika Boarding School járműve a különórákról vitte haza a tanulókat, amikor a beszámolók szerint a sofőr elvesztette az uralmát az iskolabusz felett, és a jármű lezuhant a meredek hegyoldalon.

A halálos áldozatok között van három lány és egy fiú, valamint az egyik diák szülője.

A busz a közlések szerint mintegy 650 láb, vagyis közel 200 méter mélyre zuhant.

A mentők a roncsok közül mentették ki a sérülteket

A baleset helyszínére mentőegységek és rendőrök érkeztek. A sérült tanulókat kiemelték a roncsok közül, majd kórházba szállították őket.

A rendőrség tájékoztatása szerint a sérülteket a Gandaki Medical College, valamint a Western Regional Hospital intézményeiben látják el – írja a Daily Star.

A mentés során egy rendőr is megsérült, miután megcsúszott és elesett.

Idén több súlyos buszbaleset is történt Nepálban

A mostani tragédia egy újabb súlyos közúti baleset az országban. Márciusban hét ember halt meg, amikor egy zarándokokat szállító busz lezuhant egy hegyoldalon, további kilencen pedig megsérültek.

Egy másik balesetben a 24 éves brit turista, Dominic Stewart vesztette életét, miután egy busz letért az útról, és mintegy 160 láb, azaz közel 49 méter mélyre zuhant egy folyó partjára. Abban a szerencsétlenségben további 25 utas sérült meg.

 

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