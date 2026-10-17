Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
púpos bálna

Tényleg lenyelhet egy embert a bálna? Meglepő választ adott a szakértő

14 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Viral videókon többször is láthattunk már kajakosokat egy bálna hatalmas szájában, ám ez nem jelenti azt, hogy az állat képes lenne lenyelni őket. A legtöbb bálna torka túl szűk ehhez, egyetlen óriási faj esetében azonban anatómiailag nem teljesen kizárt a hátborzongató forgatókönyv.
Link másolása
Vágólapra másolva!
púpos bálnadaniel krauswhalefall

Adrián Simancas 2025-ben kajakozott apjával a chilei Magellán-szorosban, amikor egy púpos bálna váratlanul a felszínre emelkedett, és a férfi egy pillanatra az állat szájába került. A bálna röviddel később elengedte, a kajakos pedig sértetlenül feljutott a víz felszínére.

bálna
A bálna gyomrában játszódik az új thriller.
Fotó: Unsplash

Hasonló eset történt 2020-ban Kaliforniában is, amikor két kajakos került egy púpos bálna nyitott szájába. A különös jelenet Daniel Kraus írót is megihlette: ebből született a Whalefall című regény, majd annak filmváltozata, amelyben egy búvárt egészben lenyel egy ámbráscet.

De vajon megtörténhetne ez a valóságban?

A legtöbb bálna nem tud lenyelni egy embert

Nick Pyenson, a Smithsonian Nemzeti Természettudományi Múzeum tengeri emlősökkel foglalkozó szakértője szerint fontos különbséget tenni a szilás- és a fogascetek között.

A púpos bálna sziláscet: apró halakat és rákokat szűr ki a vízből. Hatalmas szájába véletlenül bekerülhet egy ember, ám a torka túl szűk ahhoz, hogy le is nyelje. Ilyenkor az ember az állat szájüregében rekedne, nem jutna le a nyelőcsőbe.

Az ámbráscet ezzel szemben a legnagyobb fogascet. Főként óriáskalmárokkal táplálkozik, amelyeket vákuumszerű szívóhatással juttat a torkába. Mivel egy nagyobb kalmár átmérője megközelítheti egy kisebb vagy közepes termetű emberét, elméletben az ámbráscet képes lehetne lenyelni egy embert.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy egy ilyen eset rendkívül valószínűtlen. 

A bálna szándékosan sem próbálna embert zsákmányolni.

Egy ritka természeti jelenség adta a címet

A Whalefall történetében a főszereplő egy óriáskalmárral együtt kerül az ámbráscet gyomrába. Az alkotók tudósok segítségével igyekeztek a lehető legpontosabban bemutatni az állat anatómiáját, a történet azonban továbbra is fikció.

ENGLOUTI WHALEFALL 2026 de Brian Duffield Austin Abrams. d'apres le livre de Daniel Kraus based on the book by Daniel Kraus COLLECTION CHRISTOPHEL © Walt Disney - 20th Century Studios - 3 Arts Entertainment - Imagine Entertainment visuel d'affiche (Photo by Walt Disney - 20th Century Studi / Collection ChristopheL via AFP)
Fotó: WALT DISNEY - 20TH CENTURY STUDI / Collection ChristopheL via AFP

A cím egy valós ökológiai jelenségre utal. Amikor egy elpusztult bálna teste lesüllyed a tengerfenékre, maradványai hosszú időre táplálékot és élőhelyet biztosítanak számos mélytengeri élőlénynek. Ezt nevezik angolul „whale fallnak”, vagyis bálnahullásnak – írta a Smithsonian Magazine.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!