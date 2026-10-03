Rejtélyes tömeges pusztulás: sorra sodródnak partra a bébibálnák tetemei – fotók

Szokatlanul nagy számban találnak elpusztult déli simabálna-borjakat Argentína partjainál, a Valdés-félsziget környékén. A bébibálnák tetemei Puerto Madryn térségében is megjelentek, a jelenség okát pedig a kutatók intenzíven vizsgálják.
A terület a déli simabálnák egyik fontos szaporodóhelye, ahol az állatok világra hozzák és felnevelik utódaikat.
A szakemberek több mint két évtizedes megfigyelési adatai alapján szokatlannak tartják az idei pusztulás mértékét.
Bakteriális fertőzés állhat a bálnák pusztulásának háttérben
Marcela Uhart, a Kaliforniai Egyetem davisi intézetének állatorvosa és a vizsgálat vezetője szerint a vezető feltételezés az, hogy a borjak tengeri baktériumok okozta fertőzésben pusztulnak el.
A kórokozók a sirályok által okozott sérüléseken keresztül juthatnak az állatok szervezetébe.
A sirályok évtizedek óta csipkedik a felszínre emelkedő bálnák bőrét és zsírrétegét. A kifejlett példányok megtanulják úgy venni a levegőt, hogy testük nagy része a víz alatt maradjon, a borjak azonban még nem képesek erre.
A kutatók már baktériumokat is kimutattak a tetemekből vett szövetmintákban, de további laboratóriumi vizsgálatok szükségesek annak megállapításához, hogy valóban fertőzés okozta-e az állatok pusztulását.
A tengervíz felmelegedése is szerepet játszhat
A szakemberek azt is vizsgálják, miért válhatott különösen súlyossá a helyzet ebben az évben. A tengeri környezet változásai, például a víz felmelegedése, amely összefügghet az éghajlatváltozással vagy az El Niño-jelenséggel, szintén hozzájárulhatnak a pusztuláshoz.
A kutatók a part mentén, hajókról, repülőgépekről és drónokkal is keresik az elpusztult állatokat. A vizsgálatok során fényképeket készítenek, mintákat gyűjtenek, és igyekeznek még a tetemek bomlása előtt elvégezni a szükséges elemzéseket.
A pontos elhullási számot egyelőre nem közölték.
A kutatók szerint a szezon várhatóan november végén zárul, így csak ezt követően lehet teljesebb képet kapni a veszteségekről – írja az ABC News.
A déli simabálnák állománya a korábbi, intenzív vadászat után fokozatosan növekedett, de továbbra is veszélyeztetik őket az élelemforrások csökkenése, a halászeszközök, az olajszennyezések és a hajókkal való ütközések. A mostani pusztulás okának feltárása ezért a faj védelme szempontjából is fontos.
Hatalmas bálnatetemmel szelfiztek a strandon, aztán jöttek a cápák
Szokatlan látvány fogadta hétfő reggel a strandolókat az ausztráliai Perth egyik népszerű partszakaszán. Egy körülbelül hatméteres bálnatetem sodródott partra, amely rövid idő alatt százakat vonzott a helyszínre.