Rejtélyes tömeges pusztulás: sorra sodródnak partra a bébibálnák tetemei – fotók

Szokatlanul nagy számban találnak elpusztult déli simabálna-borjakat Argentína partjainál, a Valdés-félsziget környékén. A bébibálnák tetemei Puerto Madryn térségében is megjelentek, a jelenség okát pedig a kutatók intenzíven vizsgálják.

Sorra pusztulnak el a kis bálnák - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A terület a déli simabálnák egyik fontos szaporodóhelye, ahol az állatok világra hozzák és felnevelik utódaikat.

A szakemberek több mint két évtizedes megfigyelési adatai alapján szokatlannak tartják az idei pusztulás mértékét.

Bakteriális fertőzés állhat a bálnák pusztulásának háttérben

Marcela Uhart, a Kaliforniai Egyetem davisi intézetének állatorvosa és a vizsgálat vezetője szerint a vezető feltételezés az, hogy a borjak tengeri baktériumok okozta fertőzésben pusztulnak el.

A kórokozók a sirályok által okozott sérüléseken keresztül juthatnak az állatok szervezetébe.

A sirályok évtizedek óta csipkedik a felszínre emelkedő bálnák bőrét és zsírrétegét. A kifejlett példányok megtanulják úgy venni a levegőt, hogy testük nagy része a víz alatt maradjon, a borjak azonban még nem képesek erre.

This week again, dozens of dead southern right whale calves washed up on beaches in southern Chubut province, continuing a disturbing trend that began in June.🐳💔



Bacteria suspected in deaths of hundreds of baby whales off Argentina https://t.co/nXpUxauEFX — La DraculessaⓋ🦘🦈 #🟦 (@SkyLaGatta) September 28, 2026

A kutatók már baktériumokat is kimutattak a tetemekből vett szövetmintákban, de további laboratóriumi vizsgálatok szükségesek annak megállapításához, hogy valóban fertőzés okozta-e az állatok pusztulását.

A tengervíz felmelegedése is szerepet játszhat

A szakemberek azt is vizsgálják, miért válhatott különösen súlyossá a helyzet ebben az évben. A tengeri környezet változásai, például a víz felmelegedése, amely összefügghet az éghajlatváltozással vagy az El Niño-jelenséggel, szintén hozzájárulhatnak a pusztuláshoz.

A kutatók a part mentén, hajókról, repülőgépekről és drónokkal is keresik az elpusztult állatokat. A vizsgálatok során fényképeket készítenek, mintákat gyűjtenek, és igyekeznek még a tetemek bomlása előtt elvégezni a szükséges elemzéseket.

A pontos elhullási számot egyelőre nem közölték.

A kutatók szerint a szezon várhatóan november végén zárul, így csak ezt követően lehet teljesebb képet kapni a veszteségekről – írja az ABC News.

A déli simabálnák állománya a korábbi, intenzív vadászat után fokozatosan növekedett, de továbbra is veszélyeztetik őket az élelemforrások csökkenése, a halászeszközök, az olajszennyezések és a hajókkal való ütközések. A mostani pusztulás okának feltárása ezért a faj védelme szempontjából is fontos.