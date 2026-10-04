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banán

Hamarosan újfajta banán jelenhet meg a boltokban – van benne egy nagy csavar

30 perce
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Olyan génszerkesztett banánfajtát fejlesztett ki egy brit vállalat, amely meghámozva vagy felszeletelve akár egy napig is friss és sárga maradhat. A gyümölcs hamarosan az angliai üzletek polcaira kerülhet, amennyiben megkapja a szükséges engedélyeket.
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banángyümölcsnap

A norfolki Tropic Biosciences kutatói a CRISPR–Cas9 technológia segítségével módosítottak három, a banán barnulásért felelős gént. A beavatkozás megakadályozza egy polifenol-oxidáz nevű enzim termelődését, amely fontos szerepet játszik a gyümölcs barnulásában.

banán
Akár egy napig friss marad a meghámozott banán. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Mindent megváltoztathat ez az új banán

Az új változat meghámozva vagy felvágva akár 24 órán át megőrizheti étvágygerjesztő megjelenését. Ez különösen gyümölcssaláták, turmixok és más banános ételek készítésénél lehet előnyös. A módosítások emellett ellenállóbbá tehetik a gyümölcsöt a szállítás során keletkező ütődésekkel és sérülésekkel szemben.

A brit környezetvédelmi és élelmezésügyi minisztérium tájékoztatása szerint a banánok mintegy 20 százalékát a barnulás miatt dobják ki. Becslések alapján csak az Egyesült Királyságban naponta körülbelül egymillió banán kerül a szemétbe gyors érése miatt.

Az új fajta az engedélyezési folyamat utolsó szakaszához érkezett. Angliában akkor kezdődhet meg a forgalmazása, ha a vállalat benyújtja a terméket az élelmiszer-biztonsági hatóság szokásos vizsgálataira. Japánban és Brazíliában korábban már engedélyezték.

A génszerkesztés során a növény meglévő DNS-ében végeznek célzott változtatásokat vagy kapcsolnak ki bizonyos géneket. Ez eltér a hagyományos génmódosítástól, amelynek során idegen géneket is beilleszthetnek az élőlénybe.

 

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