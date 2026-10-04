Hamarosan újfajta banán jelenhet meg a boltokban – van benne egy nagy csavar

A norfolki Tropic Biosciences kutatói a CRISPR–Cas9 technológia segítségével módosítottak három, a banán barnulásért felelős gént. A beavatkozás megakadályozza egy polifenol-oxidáz nevű enzim termelődését, amely fontos szerepet játszik a gyümölcs barnulásában.

Akár egy napig friss marad a meghámozott banán. (A kép illusztráció.)

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Mindent megváltoztathat ez az új banán

Az új változat meghámozva vagy felvágva akár 24 órán át megőrizheti étvágygerjesztő megjelenését. Ez különösen gyümölcssaláták, turmixok és más banános ételek készítésénél lehet előnyös. A módosítások emellett ellenállóbbá tehetik a gyümölcsöt a szállítás során keletkező ütődésekkel és sérülésekkel szemben.

A brit környezetvédelmi és élelmezésügyi minisztérium tájékoztatása szerint a banánok mintegy 20 százalékát a barnulás miatt dobják ki. Becslések alapján csak az Egyesült Királyságban naponta körülbelül egymillió banán kerül a szemétbe gyors érése miatt.

Az új fajta az engedélyezési folyamat utolsó szakaszához érkezett. Angliában akkor kezdődhet meg a forgalmazása, ha a vállalat benyújtja a terméket az élelmiszer-biztonsági hatóság szokásos vizsgálataira. Japánban és Brazíliában korábban már engedélyezték.

A génszerkesztés során a növény meglévő DNS-ében végeznek célzott változtatásokat vagy kapcsolnak ki bizonyos géneket. Ez eltér a hagyományos génmódosítástól, amelynek során idegen géneket is beilleszthetnek az élőlénybe.